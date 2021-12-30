«Орех-Кракатук и мышиный король». 2-7 января, Московская консерватория (Рахманиновский зал)
В Рахманиновском зале оживет сказочная повесть Э.Т.А. Гофмана о Щелкунчике и Мышином короле в постановке Наталии Кайдановской.
Особое внимание в спектакле уделено хореографии и выразительной танцевальной пластике, а музыкальное сопровождение из произведений Э.Т.А. Гофмана, Ф. Шуберта и Р. Шумана придаст знаменитой сказке новое непривычное звучание.
В этом спектакле зрители узнают предысторию Щелкунчика: сюжет сказки начинается в прекрасном Королевстве, где перед зрителями развернётся история заколдованной принцессы, спасти которую может только волшебный орех – Кракатук. Но волшебник, вернувший принцессе прежний облик, сам оказывается заколдован: прекрасного юношу злая королева Мышильда превратила в деревянную игрушку для колки орехов – уродливого Щелкунчика, объявляя ему войну…
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