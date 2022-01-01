Глава СКР Бастрыкин поручил проверить готовящийся концерт Тилля Линдеманна

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления ведомства проверить доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдеманна в городе. Концерт музыканта запланирован на 26 января. Активисты относят мероприятие к «антикультурным явлениям».

Ранее общественники из Новосибирской области попросили Госдуму поддержать их в противодействии «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в СКР. Авторы обращения отметили, что Линдеманн несколько раз имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить»,— цитирует заявление СКР «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.01.2022, 18:18
    Гость: tot64

    Засиделся на должности старик...пора в сенаторы подаваться...так сказать на покой...эээ заслуженный покой !!!в Так правильней будя.

  5. 01.01.2022, 15:27
    Гость: личный опыт

    давно пора почистить отечественное культурное пространство от всякой скверны: всяких нелепых "коучей", сбивающей молодежь с нормального жизненного пути получения профессий, всяких проституток, пропагандирующих разврат на ютубе, прикрыть камедиклаб - это помойку шуточек ниже пояса и пр., что наплодилось во время либерастии в России.

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