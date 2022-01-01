Глава СКР Бастрыкин поручил проверить готовящийся концерт Тилля Линдеманна

14:16 1.01.2022

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления ведомства проверить доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдеманна в городе. Концерт музыканта запланирован на 26 января. Активисты относят мероприятие к «антикультурным явлениям».

Ранее общественники из Новосибирской области попросили Госдуму поддержать их в противодействии «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в СКР. Авторы обращения отметили, что Линдеманн несколько раз имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить»,— цитирует заявление СКР «Коммерсант».