Александр Розенбаум стал народным артистом Приднестровья

19:55 31.01.2022

Александру Розенбауму присвоено почетное звание народного артиста Приднестровья.

Глава непризнанной республики Вадим Красносельский объявил об этом сразу же после концерта в Тирасполе, который певец дал в конце прошлой недели для приднестровских и российских миротворцев, членов их семей, а также воспитанников и учащихся образовательных учреждений, подведомственных министерствам силового блока.

«У Вас не просто талант, у Вас глубокое понимание жизни искреннего, духовного, честного, со стальным стержнем человека. Этот симбиоз таланта и внутренних качеств и позволяет Вам писать искренние тексты, достучаться до души человеческой, совершенно правильно характеризовать и события, и героев. Спасибо Вам», - сказал лидер Тирасполя, обращаясь к российскому артисту.

Розенбаум рассказал, что приднестровская земля близка ему - родом отсюда его предки по материнской линии, а другая ветвь генеалогического древа навеки связана с Ленинградом. Героическому городу, пережившему ужасы блокады, артист посвятил песню.