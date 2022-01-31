Александр Розенбаум стал народным артистом Приднестровья

Александр Розенбаум стал народным артистом Приднестровья

Александру Розенбауму присвоено почетное звание народного артиста Приднестровья.

Глава непризнанной республики Вадим Красносельский объявил об этом сразу же после концерта в Тирасполе, который певец дал в конце прошлой недели для приднестровских и российских миротворцев, членов их семей, а также воспитанников и учащихся образовательных учреждений, подведомственных министерствам силового блока.

«У Вас не просто талант, у Вас глубокое понимание жизни искреннего, духовного, честного, со стальным стержнем человека. Этот симбиоз таланта и внутренних качеств и позволяет Вам писать искренние тексты, достучаться до души человеческой, совершенно правильно характеризовать и события, и героев. Спасибо Вам», - сказал лидер Тирасполя, обращаясь к российскому артисту.

Розенбаум рассказал, что приднестровская земля близка ему - родом отсюда его предки по материнской линии, а другая ветвь генеалогического древа навеки связана с Ленинградом. Героическому городу, пережившему ужасы блокады, артист посвятил песню. 

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