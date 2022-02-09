Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

10:30 9.02.2022

Британская певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards.

Она получила награды в категориях "Музыкант года", "Песня года" ("Easy On Me") и "Альбом года" ("30"). Певица посвятила свои награды сыну и бывшему супругу.

За звание музыканта года также боролись Эд Ширан, рэпер Дэйв, рэп-исполнительница Little Simz и автор-исполнитель Sam Fender.

Лучшим международным артистом стала Билли Айлиш, международной песней - "Good 4 U" Olivia Rodrigo, поп-исполнителем – Dua Lipa, новым британским артистом - Little Simz, британской группой - Wolf Alice, международной - Silk Sonic, сонграйтером – Эд Ширан.

Церемония вручения Brit Awards состоялась 8 февраля 2022 года на O2 Arena в Лондоне.

В ноябре последний альбом певицы под названием "30" возглавил британский хит-парад. Альбом "30" был выпущен 19 ноября и стал самым приобретаемым в 2021 году. За неделю его купили 261 тыс. человек.