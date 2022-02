Скончался сооснователь King Crimson Ян Макдональд

17:16 11.02.2022

В США на 76-м году жизни скончался знаменитый мультиинструменталист, продюсер, один из создателей группы King Crimson и участник Foreigner Ян Макдональд.

Причина смерти музыканта не разглашается, сообщается лишь, что он «мирно скончался в окружении семьи в своем доме в Нью-Йорке».

Макдональд участвовал в записи первых трех альбомов Foreigner «Foreigner» (1977), «Double Vision» (1978) и «Head Games» (1979), как мульти-инструменталист, владеющий духовыми инструментами, клавишными и гитарой.

В сочетании со своим значительным вкладом в знаковый альбом King Crimson «In The Court Of The Crimson King», а также как один из основателей коллектива, Макдональд стал знаковой фигурой в четырех самых продаваемых альбомах за 10-летний период с 1969 по 1979 год, охватывающий два совершенно разных жанра рока: поп-рок и прогрессивный рок.

Макдональд принял участие в воссоединении оставшихся в живых первоначальных участников Foreigner в 2017 и 2018 годах, приуроченных к 40-летию дебюта этой группы в 1977 году.