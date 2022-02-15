ФСО распорядилась отменить все концерты в Кремлевском дворце

09:00 15.02.2022

Государственный Кремлевский дворец приостановил проведение мероприятий до 28 февраля 2022 года.

Перенос начался со сборного концерта «Праздник для всех влюблённых Муз-ТВ», который и так был сначала сдвинут с 14 на 16 февраля. «В связи с обращением Федеральной службы охраны Российской Федерации мы вынуждены приостановить проведение мероприятий до 28 февраля, - говорится в обращении пресс-службы ГКД. - Пожалуйста, не переживайте! Программы, запланированные на этот период, будут перенесены на другие даты, о чём мы обязательно сообщим в ближайшее время. Приносим вам свои самые искренние извинения, призываем не болеть и не падать духом. Помните: чем долгожданнее встречи, тем они ценнее».