Максим Фадеев узнал в криках петуха пение российских поп-звезд

01:45 24.02.2022

Максим Фадеев обнаружил сходство между криками настоящего петуха и манерой пения многих отечественных поп-звезд.

У себя в Инстаграме продюсер разместил видео с кричащим кочетом и снабдил ролик колоритной надписью. «Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», признался продюсер.

Комментарии к посту преимущественно сводились к тому, что негоже оскорблять петуха.