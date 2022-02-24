Максим Фадеев узнал в криках петуха пение российских поп-звезд
Максим Фадеев обнаружил сходство между криками настоящего петуха и манерой пения многих отечественных поп-звезд.
У себя в Инстаграме продюсер разместил видео с кричащим кочетом и снабдил ролик колоритной надписью. «Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», признался продюсер.
Комментарии к посту преимущественно сводились к тому, что негоже оскорблять петуха.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пение поп-звезд ! Точнее было бы сказать- " блеяние звездонутых поп".
А была рок- группа
"Атомный петух".
.Очень шумная,децибельная.