Максим Фадеев узнал в криках петуха пение российских поп-звезд

Максим Фадеев узнал в криках петуха пение российских поп-звезд

Максим Фадеев обнаружил сходство между криками настоящего петуха и манерой пения многих отечественных поп-звезд.

У себя в Инстаграме продюсер разместил видео с кричащим кочетом и снабдил ролик колоритной надписью. «Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», признался продюсер.

Комментарии к посту преимущественно сводились к тому, что негоже оскорблять петуха. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.02.2022, 06:11
    Гость: Петух это мужская курица.

    А была рок- группа
    "Атомный петух".
    .Очень шумная,децибельная.

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