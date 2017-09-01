7Раса «Ноль - Боль»(интернет-сингл)

Исполнитель: 7Раса, Название: «Ноль - Боль», Стиль: рок, Год: 2026

В межсезонье многих людей, так или иначе, неимоверно колбасит. Причем эмоции прямо противоположные, а результат - один. Одни уходят в себя и стараются не отсвечивать. Другие, напротив, буйствуют и качают права. Результат от обоих этих стратегий - никакой.

Примерно об этом и говорит нам оформление нового сингла группы "7Раса", где одна рука пассивна, а другая разошлась не на шутку. Песня примерно об этом же, причем результат всех уравнений неизбежно сводится к нулю. Прочность подчеркнута и двумя манерами исполнения одних и тех же фрагментов - обессиленной и яростной. Но есть в песне ещё и личностный подтекст: тогда как он чувствует внутри пустоту, которая в потенциале может чем-то наполниться, она испытывает "ничего", из которого, как известно, каши не сваришь.