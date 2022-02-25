Марат Башаров уволен из театра из-за «жуткого запоя»

Марат Башаров уволен из театра из-за «жуткого запоя»

Актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы».

Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз объяснил: «Он нарушил трудовое законодательство - не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий».

Иосиф Райхельгауз дал слово, что Марат Башаров больше никогда не выйдет на сцену его театра. На кипрских гастролях Марата Башарова заменил Вадим Колганов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Особенности мигрантской охоты: за избиение русских женщин предложили заплатить
Особенности мигрантской охоты: за избиение русских женщин предложили заплатить
Глава МИД Китая выступил за уважение территориальной целостности Украины
Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР
Германия приостановит сертификацию «Северного потока - 2»
Избранное
«Советский мир являл собой индустриально-развитое общество, где главенствовали технические науки, а первым предметом в школьной иерархии значилась математика»
«В России 1917 года власть имущие пытались предотвратить крах империи жестокостью и репрессиями, чем только ускорили революцию»
«Перебиваться случайными заработками»: страна глубокой вахты и глухого фриланса
Едем в Венгрию: обзор страны
«Ни НАТО, ни США не дадут России гарантий безопасности просто потому, что возмущение России им ничем не грозит»
А что, так можно было? Как в России выигрывают суды об отказах от ПЦР-тестов и вакцинации
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
Последнее китайское предупреждение: врачи Ишимбая готовятся бастовать, а их за это уже увольняют
Заявка на глобальную победу над человечеством. Греф, Мишустин и Шваб выступили на Cyber Polygon 2021
«Современная российская элита сложилась в 90-е и являет собой продукт распада советского общества»
Операция Пластилин «Грустные песни для уставших людей»