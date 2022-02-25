Марат Башаров уволен из театра из-за «жуткого запоя»

22:32 25.02.2022

Актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы».

Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз объяснил: «Он нарушил трудовое законодательство - не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий».

Иосиф Райхельгауз дал слово, что Марат Башаров больше никогда не выйдет на сцену его театра. На кипрских гастролях Марата Башарова заменил Вадим Колганов.