Марат Башаров уволен из театра из-за «жуткого запоя»
Актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы».
Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз объяснил: «Он нарушил трудовое законодательство - не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий».
Иосиф Райхельгауз дал слово, что Марат Башаров больше никогда не выйдет на сцену его театра. На кипрских гастролях Марата Башарова заменил Вадим Колганов.
Комментарии читателей Оставить комментарий