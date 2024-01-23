Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам

09:15 23.01.2024

Суд взыскал с Филиппа Киркорова задолженность по налогам на сумму в почти восемь миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — рассказали в суде, добавив, что артист также должен уплатить госпошлину в размере 24 032 рублей 46 копеек.

Отмечается, что решение суда было вынесено 28 декабря, у Киркорова есть 20 рабочих дней, чтобы оспорить это решение.

Напомним, что Киркоров проходит одним из ответчиков по иску на миллиард рублей к участникам так называемой "голой вечеринки". Исцом выступает представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст". Ответчиками заявлены организатор мероприятия Анастасия Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них истец требует по 200 миллионов рублей.

В начале января Российское авторское общество также потребовало от Киркорова два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск РАО.