Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам

Филипп Киркоров Архивное фото

Суд взыскал с Филиппа Киркорова задолженность по налогам на сумму в почти восемь миллионов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — рассказали в суде, добавив, что артист также должен уплатить госпошлину в размере 24 032 рублей 46 копеек.

Отмечается, что решение суда было вынесено 28 декабря, у Киркорова есть 20 рабочих дней, чтобы оспорить это решение. 

Напомним, что Киркоров проходит одним из ответчиков по иску на миллиард рублей к участникам так называемой "голой вечеринки". Исцом выступает представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст". Ответчиками заявлены организатор мероприятия Анастасия Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них истец требует по 200 миллионов рублей.

В начале января Российское авторское общество также потребовало от Киркорова два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск РАО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.01.2024, 10:40
    Гость: Интерестно

    За что мороз златоуст хочет такие деньги, вечеринка была частная закрытая они тут каким боком или это компенсация за моральный ущерб, дескать обидели, не позвали, не поигласили

  3. 23.01.2024, 10:39
    Гость: стесняюсь спросить

    Зачем гнобить и шельмовать своих и так уже не очень многочисленных сторонников?

  4. 23.01.2024, 10:35
    Гость: Питон

    А что неприкасаемых среди творческой элиты уже не осталось? А как же гонорары которые платили кремлевские чинуши приглашая Киркорова и всех остальных участников "голой вечеринки" на новогодние корпоративы к себе на виллы и в кремль. И клялись в вечной дружбе и почитании "звезд" и целовали им ручки.

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