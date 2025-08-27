Cradle Of Filth лишилась двоих участников посередине тура

09:46 27.08.2025

Британская метал-группа Cradle Of Filth в самом разгаре тура по Южной Америке лишились сразу двух участников.

Фронтмен Дэни Филт объявил 26 августа, что гитарист Марек «Ashok» Смерда уволен из коллектива «с немедленным вступлением в силу».

Музыкант покидает состав на фоне публичного конфликта: несколькими часами ранее он сам сообщил, что уйдёт после завершения текущих дат, раскритиковав «низкую оплату», «годами тянувшийся непрофессионализм» и попросив убрать его авторские партии из будущих релизов, включая коллаборацию с Эдом Шираном.

Филт подчеркнул, что южноамериканские концерты не будут отменены; ближайшие шоу пройдут с одним гитаристом, пока не прибудет временная замена.

О разрыве с Ashok’ом группа сообщила после его резонансного заявления в соцсетях. В нём гитарист пояснил, что решение принято им и его супругой, клавишницей Зои Мэри Федерофф несколькими месяцами ранее, а участие в Cradle Of Filth «мешает будущему» их семьи из-за высокого стресса и невысокого вознаграждения.

Сама же Зои покинула группу несколькими днями ранее, сославшись на личные причины, однако после поста своего мужа, опубликовала свою версию событий, где обвинила менеджмент и лидера группы в «эксплуатации» и «токсичной атмосфере», что привело к выкидышу в ходе тура. Кроме того, она опубликовала контракт, который было предложено подписать ей и Ашоку на следующий сезон.

Позже группа опубликовала отдельный пост с формулировкой об «увольнении», осудив «незаконные попытки очернения» и пообещав раскрыть свою версию событий позднее. Для ближайших дат партию клавиш и вокальные партии временно исполняет певица Келси Питерс.

Коллектив продолжает латиноамериканский отрезок The Screaming Of The Américas без отмен, готовя подмены по ходу гастролей. Руководство группы просит поклонников «избегать спекуляций» до публикации подробностей.

Зои Мэри Федерофф присоединилась к Cradle Of Filth три года назад. В начале текущего года она и Марек «Ashok» Смерда официально оформили свои отношения. При этом Марек официально удочерил дочь Зои от ее предыдущих отношений.

Марек «Ashok» Смерда был участником Cradle Of Filth с 2014 года.