Анджей Ласки и Блудный Сын представят альбом «Город и море»

16:51 29.01.2026

Проект «Анджей Ласки х Блудный Сын» выпускает альбом «Город и море». Это второй полноценный альбом проекта после прошлогоднего «Следуй за мечтой!». Как всегда новый альбом сочетает в себе поэтичную романтику и мощное драйвовое гитарное звучание.

Изначально пластинка разрабатывалась под рабочим названием «Правила игры», но по мере создания материала концепция претерпела изменения. Фокус немного сместился, что и привело к смене названия.

«Город и море» — это сборник зарисовок, где каждая композиция становится самостоятельным рассказом. Как говорит лидер проекта Анджей Ласки, альбом не несет в себе цельную сюжетную линию, но раскрывает единую тему через контрастные, но дополняющие друг друга образы.

«Альбом не является историей одного персонажа от начала до конца, — говорит Анджей Ласки. — Скорее, это сборник эпизодов, настроений, прожитых моментов. Город с его суетой, правилами, давлением и возможностями. И море — как символ свободы, глубины чувств, тоски и умиротворения. Они существуют в каждом из нас, постоянно спорят и дополняют друг друга. В этом напряжении и рождались песни».

В альбоме будет представлено 12 треков, выдержанных в фирменной стилистике авторов: яркие гитарные рифы, запоминающиеся мелодии и лиричные тексты. Два из них — «Ты плачешь» и «Солнце в кармане» — уже выходили ранее в виде синглов.

Релиз альбома «Город и море» состоится на всех цифровых площадках 6 февраля 2026 года.