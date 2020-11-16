Гудтаймс. 29 июня, МТС Live Лето в «Лужниках»

15:58 26.06.2025

29 июня собираемся по особенному поводу

Отцы фитнес-рока, повелители хиромантии, группа ГУДТАЙМС, ставшая легендой при жизни, проехавшая тур длиною в жизнь, приглашает всех на свой день рождения.

17-летие группы года по версии «Нашего радио» пройдет на площадке МТС Live Лето, в программе — яркое шоу, любимые песни, зажигательные танцы и сотни сожженых калорий!

Почти на все лето до 17 августа центром притяжения на карте Москвы станет МТС Live Лето в «Лужниках» — самая большая концертная площадка города под открытым небом. Более 25 хедлайнеров, масштабные фестивали, концерты и другие мероприятия: не пропустите все самое интересное этим летом! Генеральный партнер МТС Live Лето в «Лужниках» — бренд современной электроники DIGMA PRO. Официальным партнером проекта в этом году стал «Самокат».

Расписание, новости о событиях и покупка билетов — на официальном сайте МТС Live Лето 2025