Роман Бобров «Знай» (интернет-сингл)

Исполнитель: Роман Бобров, Название: «Знай», Год: 2026

Роман Бобров известен исполнением будоражащих песен на древнерусском языке. Но иногда он уделяет внимание и современному русскому, и тогда получаются добротные рок-зонги. Такой, в частности, получилась новая песня "Знай". К тому же шляг-фразы из нее "знай" и "мы не ангелы" нередко встречаются в заметных песнях у других коллег певца, поэтому новинка обречена на запоминаемость.

В промороликах к премьере "Знай" Роман Бобров зажигает спичку и задаётся вопросом, что можно успеть сделать пока горит огонь? Как кажется, ответ лежит на поверхности: осветить кому-то путь и, возможно, спасти тем самым другому жизнь. Собственно, примерно об этом и сама песня "Знай". В тексте ее проведена антитеза между безжизненными электрическими огнями, которые легко поглощает переполненный ночной город и жизнью человека, от которой остаётся лишь пепел. Но этому огню суждено остаться в вечности!

]]>
