Платформа Sferoom запустила конкурсы для музыкантов с призами до 500 тысяч

Платформа Sferoom делает акцент на использовании современных технологий

Платформа Sferoom, специализирующаяся на дистрибуции музыки объявила сразу два музыкальных конкурса — SOUL и AIST, рассчитанные как на традиционных исполнителей, так и на авторов, работающих с нейросетями. Участникам предлагают загрузить собственные треки на платформу и пройти отбор, после чего жюри определит победителей.

Призовой фонд в каждом конкурсе достигает 500 тысяч рублей за первое место. За второе и третье предусмотрены выплаты в 250 и 100 тысяч рублей соответственно, также награды получат участники, занявшие места до седьмого включительно. Итоги планируют подвести 7 июня, приём работ открыт до 25 мая.

Для участия необходимо оформить подписку на платформе Sferoom и загрузить трек. При этом продлевать подписку после подачи заявки не требуется.

Организаторы отмечают, что помимо денежных призов участники получат возможность продвижения своих работ, доступ к новой аудитории и шанс заявить о себе в музыкальной индустрии. В ближайшее время также обещают раскрыть состав жюри и объявить отдельный конкурс для AI-креаторов.

Платформа Sferoom делает акцент на использовании современных технологий: здесь можно создавать музыку, тексты, визуальный контент и видео с помощью встроенных инструментов на базе искусственного интеллекта. Сервис также предлагает функции дистрибуции и монетизации, позволяя довести трек от идеи до размещения на стриминговых площадках.

"По сути, вы приходите с идеей — а уходите с готовым треком, размещённым на платформах и уже работающим на вас", - говорят в компании.

Слоган платформы: Sferoom — когда музыка перестаёт быть сложной историей и становится возможностью!