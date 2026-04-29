Сказки Черного Города «Феррум Фест Live»

Исполнитель: Сказки Черного Города, Название: «Феррум Фест Live», Год: 2026

В последние годы живых концертных альбомов от драйвовых российских рок-групп стало до обидного мало. И это объяснимо, ведь вряд ли музыканты выйдут в этой сфере теперь даже на элементарную самоокупаемость. Ведь добиться качественного звука в полевых условиях не всегда просто, поэтому приходится порою прибегать к помощи заморских специалистов. А, между тем, среднестатистический слушатель вряд ли оценит такие старания, так как требует все новых песен. Поэтому плодить live-релизы могут себе позволить разве что гранды, вроде "Алисы" и "Арии", преданные фанаты которых способны оценить и такие изыски по достоинству.

Тем удивительнее постигать новый живой альбом воронежских "Сказок Черного Города" "Феррум Фест Live". Перед нами - идеально выстроенный сет, который будет интересен как давним фанатам коллектива, так и неофитам. Начинают музыканты с идеальной для такого случая песни "Дотянуться до звёзд", уже в самом названии которой заявлена цель участников таких мероприятий. Впрочем, хоррор-панковская закалка коллектива подразумевает достаточно мудреный сюжет. Аналогичную роль выполняет песня "Акробат", написанная от лица амбициозного артиста, который, возвышаясь над толпой, рискует при этом своей жизнью.

Прочие образы имеют откровенно сказочную природу. В таких песнях неизбежно двойное дно. Так, в "Знахаре" целитель вроде бы и помогает людям, но сокрушенное "ой-ой-ой" вокалиста как бы намекает на то, что цена такого курса лечения может быть неоправданно высока.

Сказочную природу песен тоже никто не отменял. Особенно она ощутима в "Трёх золотых фигурах", где вроде бы предложен некий ребус, но в итоге музыканты выходят на глубокую мораль с философским подтекстом. Песня также примечательна тем, что в ней мастерски передаются по полям голоса грозного царя и не оперившегося, но смекалистого парня.

Плотный саунд песен выше всех похвал. Группа знает свое дело туго и не отвлекается на комментарии и концертные движухи. И лишь в финальном номере "Лесная царевна" зрителей активно вовлекают в процесс исполнения.