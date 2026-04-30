Денис Гуженко ft. Dan Rock «Мир и Война» (интернет-сингл)

Исполнитель: Денис Гуженко ft. Dan Rock, Название: «Мир и Война», Год: 2026

В последние годы, по понятным причинам, совершенно по-другому стали восприниматься песни о войне. Соответственно, надд авторами новых таких произведений довлеет большая ответственность. Возможно, поэтому в таких песнях нет ничего лишнего, каждое слово взвешенно и выстрадано. И, конечно, по-прежнему, метал остается одной из самых органичных форм для воплощения подобных замыслов.

Премьера песни «Мир и Война» была приурочена к конкретному поводу: к годовщине освобождения Ростова-на-Дону — города, где живет Денис Гуженко, от немецких захватчиков. Однако в тексте описана предельно обобщенная картина войны, а точнее — ее последствий с сотнями тысяч павших героев, смерть которых однако не прошла даром. По сути, вся песня представляет собой развертывание образа распятого воина: ангелы смерти ликуют, рассвет не успел спасти, но душа взята в вечные обители. Музыка Dan Rock и модерн-металлическая подача хорошо передают смятение и боль, скорбь и надежду.