Lumen отстоял истинный смысл Первомая на презентации «Любви и красоты»

Концертная презентация нового альбома группы Lumen «Любовь и красота» состоялась в московском клубе Base 2 мая 2026 года

Мероприятие с самого начала задумывалось как некое эксклюзивное действо, аналогов которому больше не будет. Группа пообещала сыграть живьем в полном объеме альбом «Любовь и красота» единственный раз за всю свою гастрольную практику, ведь в последующем туре в поддержку пластинки будут представлены уже не все песни из нее. К тому же выступлению предшествовала автограф-сессия, где гости из Уфы расписывались в том числе и на только что выпущенном CD «Любовь и красота».

Концертная часть презентации стартовала с постгранжевого инструментала с шаманским электронным ритмом, в ходе которого барабанщик Дэн Шаханов постепенно выруливал эту музыкальную тему в более привычную рок-стезю. Достигнутый музыкантами грув пришелся как нельзя кстати в первой песне из нового альбома - «Ваще», отличавшейся плотным альтернативным саундом.

Лидер Lumen Тэм Булатов, поприветствовав зрителей пообещал представить весь новый альбом «и еще чуть-чуть». «Не помню какой этот диск у нас по счету, но ещё не было такого, чтобы вышел новый альбом — и сразу всем понравился, - откровенничал он. - Считаем, что это — хорошо». Будто бы в подтверждение этих слов музыканты исполнили песню «Хорошо» из альбома «Без консервантов». Прекрасно знакомая поклонникам вещь сменилась новинкой «Можно», перед которой Тэм уточнял у зрителей, хорошо ли они выучили слова. На практике оказалось, что — более чем.

Символ «двух проверенных крыл», фигурирующий в припеве «Можно», Тэм решил разъяснить. Это оказались «воля и разум», причем он хотел даже так назвать эту песню, но от такого шага его уберег одноименный хит «Арии». Зато, как выяснилось, образ воли и разума преломился и в следующей песне альбома и концерта «Один в поле», где эти два качества прослеживаются в действии. С тою лишь разницей, что участники Lumen были явно не одиноки, потому что зрители массово поддержали из зажженными бенгальскими огнями.

Тэм Булатов в ответ награждал зал доверительными жестами, исполняя «Пластилин». После нее певец поделился сокровенным пониманием свободы, которая, по его мнению, означает то, чего нет, при этом человек берет — и создает то, чего ему не хватает. «Изменить мир — значит реализовать такой замысел, - пояснил Тэм. - Нет лодки, так создай ее, чтобы плыть по воде и себя не замочить. Свобода — это выход на новый край за который следующий мыслитель может заглянуть».

Именно об этом была песня «Край». Как и в студийном варианте из «Любви и красоты» в ней играла духовая секция. Медный дуэт находился на сцене в круге света, а когда началось соло на трубе, Тэм перевел внимание зала на приглашенных музыкантов широким радушным жестом.

Старая песня «Не сейчас», которую вокалист группы назвал «веселой и шуточной» разбавила материал нового альбома. Вернулся к «Любви и красоте» Lumen в песне «Дотла», но ненадолго, потому что за ней последовала еще одна песня про огонь, но из прежнего наследия коллектива - «Небо в огне». Видеоряд во время ее исполнения эффектно демонстрировал багровые облака. Представление же свежего диска завершилось песней «Набекрень» и номером «Высота», во время которого зрители подняли над танцпартером шары в виде алых сердечек.

«Мы сыграли весь новый альбом!» - торжественно известил зрителей Тэм Булатов, давая понять, что это еще не финал. И возмутился, что отмечавшийся накануне Первомай как только не называют теперь «Единственное его верное название — Международный день солидарности трудящихся, - просвещал он. - Все остальное непонятные обозначения, которые придумали злые придурки!» Для тех, кто с этим согласен, Lumen сыграл хит «Одной крови», а за ним — и свою визитную карточку «Sid & Nancy».

Гордо представив удалявшихся за сцену барабанщика Дэна Шаханова и басиста Евгения Тришина как жителей Уфы, Тэм под аккомпанемент гитариста Игоря Мамаева исполнил балладу «Гореть». На прощание уже полным составом Lumen сыграл «Три пути». Пока часть зрителей прокладывала себе эти пути к выходу, Тэм Булатова очень трогательно поблагодарил всех имевших отношение к организации этого необычного концерта, не забыв даже о тех, кто от