CyberMafia feat. Sadriil «Hard Reset» (интернет-сингл)

Исполнитель: CyberMafia feat. Sadriil, Название: «Hard Reset», Стиль: киберпанк, Год: 2026

CyberMafia, как и подобает грозе интернета, подстерегает из-за угла и устраивает разные неожиданности. Казалось бы, что еще можно придумать группе, творящей электронные инструменталы. Но с каждым новым треком CyberMafia открывает новые горизонты, смешивая в достаточно непредсказуемых пропорциях давно знакомые жанры и стили.

«Hard Reset» наглядно показывает, что общего у музвкантов с настоящей кибер-мафией. Хакерам не составляет особого труда добраться до вашего хард-диска и сбросить с него информацию. А CyberMafia смело экспериментирует в «Hard Reset» с экстремальными электронными направлениями. Киберпанк здесь прекрасно сочетается с тяжелыми гитарами — так что на выходе получается даже что-то вроде индастриал-метала. Но и это далеко не все — вкрапления в духе дарксинта тормозят угар и погружают слушателя в в тягостную рефлексию. Этакий кентавр или тяни-толкай у которого есть все шансы стать звездой андеграундных дискотек!