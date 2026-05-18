CyberMafia feat. Sadriil «Hard Reset» (интернет-сингл)

CyberMafia feat. Sadriil «Hard Reset» (интернет-сингл)

Исполнитель: CyberMafia feat. Sadriil, Название: «Hard Reset», Стиль: киберпанк, Год: 2026

CyberMafia, как и подобает грозе интернета, подстерегает из-за угла и устраивает разные неожиданности. Казалось бы, что еще можно придумать группе, творящей электронные инструменталы. Но с каждым новым треком CyberMafia открывает новые горизонты, смешивая в достаточно непредсказуемых пропорциях давно знакомые жанры и стили.

«Hard Reset» наглядно показывает, что общего у музвкантов с настоящей кибер-мафией. Хакерам не составляет особого труда добраться до вашего хард-диска и сбросить с него информацию. А CyberMafia смело экспериментирует в «Hard Reset» с экстремальными электронными направлениями. Киберпанк здесь прекрасно сочетается с тяжелыми гитарами — так что на выходе получается даже что-то вроде индастриал-метала. Но и это далеко не все — вкрапления в духе дарксинта тормозят угар и погружают слушателя в в тягостную рефлексию. Этакий кентавр или тяни-толкай у которого есть все шансы стать звездой андеграундных дискотек!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© Kcna.kp
Принят закон Судного дня: Ким меняет правила ядерной войны
Трамп сообщил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая
Ушаков: РФ и США два дня вели переговоры по перемирию в честь Дня Победы
Пятнадцать минут в ванной и слёзы в финале. Интервью Юлии Мендель как симптом
Избранное
Бензобак «Наушники и капюшон» (интернет-сингл)
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт
«Приключения Электроников» научили поклонников самой трогательной советской песне
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев предался «Воспоминаниям о былой любви» под оркестр
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie