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Москва вошла в топ-10 городов мира по темпам роста цен на жилье

21:17 12.04.2019
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В Москве за год цены на новостройки выросли на 8,9% в долларовом выражении. С этим показателем российская столица заняла шестую строчку в рейтинге из 35 крупнейших городов мира с наиболее быстрым ростом цен на жилую недвижимость, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Global Living.

В первую пятерку городов по темпам роста цен вошли Барселона (рост на 16,9%), Дублин (11,6%), Шанхай (11,2%), Мадрид (10,2%) и Париж (9,1%).

Эксперты отмечают, что за год цены на жилье выросли в 30 из 35 городов, вошедших в исследование. Самое дорогостоящее жилье продается в Азии. Так, в Гонконге средняя стоимость квадратного фута составляет $2091, в Сингапуре – $1064, в Шанхае – $714.

По словам партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, основная причина роста цен на жилье в Москве – рост спроса на новостройки, вызванный снижением ипотечных ставок до исторически низкого для России уровня 9–9,5% годовых. «Вторая причина – девальвация рубля и вызванная ею инфляционная волна, которая в очередной раз привела к росту издержек в экономике и, в частности, в строительстве», – прокомментировала Летинецкая.

Темы: Недвижимость
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 22:24
Гость: 10 лет назад орали, что цены на газ будут только расти

В Москве не снимешь маленькую студию в центре города под крышей шестиэтажки с лифтом за небольшую сумму. А в Париже - да. Но основная беда в неравномерности развития страны. И это больно ударит уже в ближайшее время.
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