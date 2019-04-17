Согласование перепланировки квартир и нежилых помещений в Москве: зачем это делать?

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Узаконить перепланировку – значит избежать исков, проблем и абсолютно ненужных затрат

При планировании квартир специалисты, будь то архитекторы советской эпохи или работники проектного отдела застройщика, отталкиваются от неких усредненных критериев практичности, не забывая о нормах и государственных стандартах.

Фото с сайта oksagen.com.ua

Опыт показывает, что часто эти «усредненные» планировки не соответствуют требованиям конкретных владельцев недвижимости, личным представлениям об эстетике и комфорте проживания. Таким жильцам хочется сделать просторней кухню, изменить площадь спальни, снести стену в коридоре, совместить балкон или что-то еще. Их можно понять.

Тем не менее, любые манипуляции с планировкой нельзя делать просто так. Сначала ваши планы нужно дать на рассмотрение ответственным чиновникам и узаконить, и согласование перепланировки становится ключевым этапом. Инициатива и «авось» в этом случае всегда наказуема – и рублем, и судом, и потраченными нервами, а иногда и риском для жизни.

Безопасность всего дома

Самовольное внесение изменений в планировку квартиры ожидаемо ставит под угрозу безопасность не только вас самих и ваших соседей, но и всего дома. Не стоит считать, что снос стены, самодельный балкон или новый оконный проем – это недостаточное основание для разрушения всего строения или потенциальных человеческих жертв.

Если ваша перепланировка не доведет до беды, не исключено, что она не снизит комфорт проживания для десятков других семей, не нарушит инженерных коммуникаций, не испортит внешний облик дома.

Проблемы с законом

Отчасти из-за риска для безопасности любые перепланировки контролируются административными органами. Их задача – не допустить таких изменений, которые приведут к печальным последствиям, возможным разрушениям или сниженному сроку эксплуатации дома.

Рычаги воздействия у этих органов имеются – от внушительных штрафом до суда, по решению которого вам нужно будет вернуть все на прежнее место. Стоит ли говорить, что подобное «возвращение» выльется в тысячи и десятки тысяч. Может дойди и до выселения.

Как быть? Законная перепланировка

Узаконить перепланировку – значит избежать исков, проблем и абсолютно ненужных затрат. Однако, несмотря на возможность согласования, рядовому потребителю сделать это непросто: нужен правильный проект и пакет документов, которые подаются в соответствующие органы, нужно уметь с этими органами общаться, а разрешенные изменения впоследствии также правильно внести в реестр.

На помощь жителям столицы в вопросах узаконивания планировки жилых и нежилых помещений придут специалисты компании 2ПРОЕКТОР, которые занимаются полным спектром работ – от изготовления технических заключений о возможности перепланировки до внесения изменений в кадастровый паспорт.