Госдума рассмотрит законопроект о принудительном изъятии недвижимости

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Правительство РФ направило в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий, хотя срок их подготовки истек более полугода назад. Несмотря на возражения отраслевых экспертов, предлагавших исключить из документа положения о принудительном изъятии недвижимости (за исключением аварийных домов) ради таких проектов, этот механизм сохранился, пишет «Коммерсант».

Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры.

При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.

В качестве основания для такого решения достаточно включения дома как подлежащего сносу или реконструкции в муниципальную адресную программу, при этом механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе не записаны.