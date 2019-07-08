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Госдума рассмотрит законопроект о принудительном изъятии недвижимости

21:39 8.07.2019
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© KM.RU

Правительство РФ направило в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий, хотя срок их подготовки истек более полугода назад. Несмотря на возражения отраслевых экспертов, предлагавших исключить из документа положения о принудительном изъятии недвижимости (за исключением аварийных домов) ради таких проектов, этот механизм сохранился, пишет «Коммерсант».

Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры.

При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.

В качестве основания для такого решения достаточно включения дома как подлежащего сносу или реконструкции в муниципальную адресную программу, при этом механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе не записаны.

 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Недвижимость, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 04:36
Гость: Настя

Это что, новый виток по борьбе с коррупцией? Живёшь себе в хорошем районе, молись всем богам, чтобы место, на котором стоит твой дом, не понравилось какому нибудь богатею. А то за приличную взятку муниципалитет быстренько организует на этом месте план комплексного развития, и полетишь ты быстрее своего визга куда нибудь на окраину.
09.07.2019, 03:06
Гость: mesozoic_2

«ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными».
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Центр Москвы и Питера решили избавить от быдла, пошли вон… Хороших мест не много, и они для хороших людей.
08.07.2019, 23:43
Гость: А чё?

Принудительное изъятие детей уже есть, теперь введут и принудительное изъятие жилья. Останется только ввести принудительное изъятие жены и вот оно, по просьбе трудящихся!, натуральное крепостное право. Захотел барин, ну, т.е. муниципал, депутат или ответственный бизнесмен чё-нить, кого-нить приглянувшееся и на законном барском основании заберёт и присвоит, отведёт на конюшню, в спальню или тому подобное.
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