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Мэрия Москвы подала к Зурабу Церетели иск на 55 миллионов рублей

14:15 18.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Департамент городского имущества Москвы подал к скульптору Зурабу Церетели иск на 55,1 миллиона рублей. Об этом говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы.

Суть исковых требований неизвестна. На сайте суда сообщается, что дело будет рассматривать судья Кристина Хабарова, которая специализируется на спорах, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

Представители Церетели не стали комментировать дело по существу, поскольку только узнали о претензиях, сообщает радиостанция «Говорит Москва». В департаменте имущества Москвы иск пока не комментировали.

Зураб Церетели — президент Российской академии художеств, народный художник СССР. Он известен как автор памятника Петру I и монумента «Дружба навеки» в Москве.

В ноябре 2018 года суд взыскал с Церетели более 500 тысяч рублей в качестве возмещения расходов, потраченных властями Москвы на снос самовольных пристроек к мастерским скульптора.

Темы: Москва, Недвижимость, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 17:57
Гость: Домой!

Родина зовёт!
18.07.2019, 16:34
Гость: Ray Bloom

Ну какой он, нафиг, скульптор?!
18.07.2019, 16:06
Гость: гость

В Грузию его, с грузинскими ворами в законе. И пусть все памятники свои прихватит. Бесплатно.
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