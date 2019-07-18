Мэрия Москвы подала к Зурабу Церетели иск на 55 миллионов рублей

14:15

Стоп-кадр с видео в YouTube

Департамент городского имущества Москвы подал к скульптору Зурабу Церетели иск на 55,1 миллиона рублей. Об этом говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы.

Суть исковых требований неизвестна. На сайте суда сообщается, что дело будет рассматривать судья Кристина Хабарова, которая специализируется на спорах, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

Представители Церетели не стали комментировать дело по существу, поскольку только узнали о претензиях, сообщает радиостанция «Говорит Москва». В департаменте имущества Москвы иск пока не комментировали.

Зураб Церетели — президент Российской академии художеств, народный художник СССР. Он известен как автор памятника Петру I и монумента «Дружба навеки» в Москве.

В ноябре 2018 года суд взыскал с Церетели более 500 тысяч рублей в качестве возмещения расходов, потраченных властями Москвы на снос самовольных пристроек к мастерским скульптора.