в Европе и на Западе в целом продолжается трансформация системы питания. Глобалисты продвигают нетрадиционную «пищу» как решение всех проблем с поставками продовольствия

В 2025 г. ВОЗ призвала правительства стран мира объявить сельское хозяйство вне закона, чтобы… спасти планету от «глобального кипения»! Согласно отчёту ООН, от 222 до 345 млн человек в мире страдает от острого голода, а около 20 тысяч человек в день в мире умирает от голода. Но для главы ВОЗ и его единомышленников среди глобалистских элит «вина» фермеров и сельхозпроизводителей в надуманных «климатических изменениях» перевешивает всю пользу, приносимую этими людьми и их производством натуральной пищи.

«Производство продуктов питания способствуют глобальному потеплению» – этим антинаучным тезисом одержима и движима повестка Давосского форума и аффилированных с ним площадок вроде глобального метанового хаба ВЭФ, объединяющего 13 стран и т. п. структур, смысл существования которых – разрушение на планете центров производства традиционного продовольствия. А главная цель – лишить людей доступа к натуральным продуктам питания и консолидировать продовольственную безопасность всего человечества в руках нескольких ТНК. Для ее достижения формируются и модерируются пафосные нарративы про «спасение планеты», «устойчивость», «пользу веганства» и т. п., а «филантропы», спонсирующие соответствующие «устойчивые» технологии и кампании в медиа, параллельно скупают сельхозугодья.

Таким образом, в Европе и на Западе в целом продолжается трансформация системы питания. Под предлогом «климатических вызовов», «устойчивого развития», «борьбы с дефицитом белка» и т. п. химер всё активнее продвигается практика регулярного потребления в пищу насекомых (энтомофагия) и навязываются продукты из червяков, жуков и прочих членистоногих не как экзотика, а как альтернатива нормальной, привычной людям пище. Этот тренд уже вывели за пределы нишевого производства и все активнее встраивают в структуру повседневного потребления. ООН уже официально считает насекомых «устойчивым источником белка», якобы способным прокормить население Земли, численность которого к 2050 году может увеличиться до 9,7 млрд человек.

Всё больше западных производителей внедряют в массовый рацион переработанных насекомых — в первую очередь сверчков. PepsiCo не скрывает намерение добавлять протеин из них в такие продукты, как Cheetos и овсяные хлопья Quaker. А компания Mighty Cricket Inc., получившая соответствующий грант, предлагает кормить таких «пищевых» сверчков отходами с муниципальных свалок, чтобы сократить расходы на их разведение.

В Нидерландах, Германии, Франции, Италии и Финляндии на полках супермаркетов все чаще можно встретить продукты с порошком не только из сверчков, но и из мучных червей, саранчи и прочей гадости. В этих и других западных странах бизнесы, связанные с насекомыми, производят протеин для продуктов питания, напитков, кондитерских изделий, масел, спредов, приправ... Во Франции к гешефту подключены медиа и крупные корпорации, инвестирующие миллионы в «альтернативные белки». В Германии с февраля 2025 года официально разрешено использование порошка насекомых в хлебе, макаронах и кондитерских изделиях. (Соответствующее постановление ЕС разрешает с 10 февраля содержание до 4% порошка насекомых, обработанного УФ-излучением, в таких пищевых продуктах, как хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия).

Правительство Великобритании поддерживает кампанию за потребление насекомых как «реальную альтернативу» мясу. Поддерживаемые властями Туманного Альбиона исследовательские центры работают над тем, чтобы сделать употребление насекомых в пищу более приемлемым для населения. Национальный центр инноваций в области альтернативных белков (NAPIC) ищет способы сократить бюрократические проволочки и обеспечить поступление насекомых и «других альтернативных мясных продуктов» на полки супермаркетов. Среди «продуктовых новинок», недавно выпущенных британскими компаниями, которые власти хотят всучить гражданам, – корм для домашних животных, приготовленный из «куриных» яиц, выращенных из клеток яиц, и фарш для людей, приготовленный из сверчков, выращенных в Кембридже.

За океаном университет Делавэра (США) активно пиарит курсы по приготовлению и употреблению в пищу насекомых, что воспринимается некоторыми американцами как прелюдия к «дивному новому миру», в котором глобалистские элиты хотят заставить человечество «бороться с климатическими вызовами» посредством поедания жуков, мух и червяков. Один из таких новаторско-оруэлловских курсов под названием «Насекомые как еда» читает энтомофаг Майкл Кроссли, профессор кафедры энтомологии и экологии дикой природы, обучающий студентов включению в пищевой рацион насекомых в роли «устойчивого источника белка».

Учащиеся на курсе должны не просто слушать лекции, но и практиковаться на университетской кухне в Worrilow Hall. «Чили с саговыми червями», «Острый салат из макарон с гигантскими водяными жуками», «Лимонные булочки с черными муравьями» – вот лишь некоторые из «вкусняшек», создаваемых «кулинарами» курса из жутких ползучих существ.

Если верить самому М. Кроссли, во многих культурах насекомые якобы уже стали основным продуктом питания, а «черные муравьи вырабатывают муравьиную кислоту, которая имеет пикантный вкус, так что это почти как лимонная цедра». Обслуживающая глобалистскую повестку пропаганда тиражирует подобное и вообще любую ахинею по теме под тем предлогом, что сочетание таких факторов, как сокращение пахотных земель и рост населения планеты якобы оправдывает принуждение людей к поеданию насекомых ради «получения белка».

Левые глобалисты, ВЭФ, ассоциированные с ними структуры и «говорящие головы» проталкивают «пищу» из насекомых как решение всех проблем с поставками продовольствия не первый год. В июле 2021 года на сайте ВЭФ вышла статья Антуана Юбера, президента и генерального директора компании Ynsect, занимающейся «съедобными насекомыми». В ней соответствующе «аргументы» излагаются программно и со ссылками на «исследования», уверяющие, что мучным червям нужно в 12 раз меньше корма, чем крупному рогатому скоту, «чтобы производить такое же количество белка».

Особую тревогу вызывает тот факт, что подобного рода «новый белок» уже тестируется в контексте школьного питания и пищевых продуктов для детей. Есть сообщения о прямом массовом внедрении в детское питание, создание соответствующих разработок и тестирование рецептур также уже в процессе. Это означает, что переход может быть делом времени, а не выбора. Официальный предлог — забота об экологии. Однако за демагогией на эту тему в реальности кроется принудительная трансформация культуры питания: под шумиху «борьбы с выбросами CO₂» и прочих заклинаний на околоклиматические темы людей готовят к «новой [пищевой] реальности» — дешёвой, искусственной, с управляемыми свойствами. И, что важно, привычка к ней прививается с раннего возраста.

Продукты с содержанием насекомых пиарятся и навязываются обществу как «экологичная альтернатива», но при этом они всё чаще не маркируются как таковые. Формулировки на упаковках стремятся всячески избегать прямого и ясного указания: подменяя термин «насекомые» словечками новояза, вроде «альтернативный протеин», «органическая добавка», «концентрат». Это лишает потребителя осознанного выбора — решение за него уже, по сути, принято в производственном цикле неизвестно кем. Таким образом формируется новая культурно-биологическая матрица: молчащий обманутый потребитель, «нейтральная» маркировка на новоязе, предопределённый и управляемо-контролируемый рацион.

Ключевая трансформация имеет место не в сфере вкуса, а в сфере отношений: между человеком и системой, телом и фабрикой, нормой и её алгоритмической перезаписью. «Пищевое мышление» свободной личности — это не страх перед белком, полученным из насекомого как таковым. Это право каждого знать, что он ест. И, разумеется, свободный выбор и возможность самому решать, оставлять его за собой или отдавать тем, кто даже не считает нужным предупреждать о том, что подсовывает вам в пищу.

Насекомые как «перспективная еда» для людей – это не просто часть технологии контроля и управления, по сути это попытка переформатировать само представление о человеческом питании и естестве. Поэтому в ход идет все, вплоть до наглого вранья, что насекомые якобы уже стали основным продуктом питания во «многих культурах». На самом деле энтомофагия считается более или менее обыденной практикой для примерно 10% населения (в основном беднейшего или самых диких аборигенов) стран Африки, Латинской Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии, островов Океании. В их рационе присутствует до полутора тысяч различных насекомых. Однако для развитых стран ЕС и «западной» цивилизации, России, Европы, Северной Америки, белых людей Австралии и т. д., энтомофагия является «гастрономическим табу». В том числе ментальным.

Нарушать это табу начали только с 2000-х гг., когда насекомые стали модным трендом для всяких «азиатских диет» и пресыщенных искателей экзотики. Затем в дело включились «британские учёные» от массмедиа, прилепившие к зелёной повестке и «сбережению климата» лейбл нечеловеческой пользы якобы «питательного и насыщенного железом белка» изо всякой ползающей, летающей, прыгающей и прячущейся в щелях членистоногой напасти.

Сегодня весьма небезвредная для человеческого организма тотальная энтомофагия пропагандируется как альтернатива традиционному сельскому хозяйству, животноводству и частично растениеводству. Якобы во благо экологии и сбережения общей ресурсной базы. И это при том что исследования и научные статьи по проблематике, индексируемые NIH, сообщают, что, например, сверчки могут содержать следы тяжёлых металлов и аллергенов при отсутствии полноценной системы контроля качества. Вдобавок по меньшей мере у 30% ферм по разведению сверчков были обнаружены паразиты, способные переносить болезни человеку.

В ответ на это безобразие в странах Европы нарастает общественное сопротивление. Появился и вполне практичный инструмент — специальное приложение, позволяющее определить, содержатся ли в пищевом продукте переработанные насекомые. Его скачивают те, кто не готов вслепую принимать «новую нормальность» в еде. Хочется надеяться, что одержимые энтомофагией индивиды будут воспринимать подобное сопротивление как прямой сигнал: навязываемая парадигма не работает. Ведь сегодня самая большая ирония заключается в том, что «здоровье планеты» становится поводом подрывать здоровье её населения — пусть и строго в пределах управляемости. В ответ люди интуитивно ищут защиту и выбирают возвращение к естественной и полезной для человека пище.