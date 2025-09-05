Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию, на которой изображены идущие вместе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет «Коммерсант». Трамп оставил под изображением неоднозначную подпись.
«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубинному, темному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал американский президент.
Руководители трех стран встречались во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Заседание длилось два дня: с 31 августа до 1 сентября. Путин, Си и Моди на саммите объединились против Дональда Трампа, писало The Wall Street Journal. CNN утверждал, что в Пекине в эти дни формировалась «ось потрясений», бросающая вызов Западу.
Ракеты ЕРАМ готовы к поставкам в Украину. "ERAM — это американские авиационные управляемые крылатые ракеты дальностью около 460 км. Аббревиатура расшифровывается как Extended Range Attack Munition (англ. «боеприпас увеличенной дальности»). Разрабатывались с 2024 года по заданию ВВС США. В рамках программы ERAM создано два типа авиационных ракет: Rusty Dagger производства Zone 5 Technologies и RAACM производства CoAspire. В августе 2025 года администрация Дональда Трампа одобрила поставку 3350 этих изделий Украине" .
Сайт " rbc.ru/base/05/09/2025/68b975149a79472165859d84". Нзаначение: "В соответствии со сформулированным в ВВС США техзаданием ERAM предназначены для интеграции на любые истребители, способные нести авиабомбы весом до 227 кг (такие, как Mk-82/GBU-38). Дальность таких ракет должна составлять более 250 морских миль (463 км), в них может использоваться фугасный или фугасно-осколочный боеприпас. Они предназначены для поражения стационарных и движущихся наземных целей в тылу противника, в том числе бронированных и укрепленных объектов, складов боеприпасов, командных пунктов, радаров, и должны действовать в условиях радиопомех".
ТТД: дальность — от 241 до более 460&nbsp;км; вес боевой части — 227&nbsp;кг; круговое вероятное отклонение — менее 10&nbsp;м; навигация — GPS + инерционная; скорость — 0,6 Маха (около 200 м/с). Сайт там же.
Россия и русские относятся все-таки к индоевропейской цивилизации славян. А иудохристианство является чужеродной навязанной в политчисекой конъюнктуре чужеродной догматикой. Иудохристианство к Руси имеет такое же отношение, как Римская империя к цивилизации инков. То есть никакого!
Исконная религия славян- родноверие. Язычество. Славяне исповедовали СлавьЯньИзм в виде культуры и у них никогда не было Ингилизма или любой другой религии.
По этому славянами и назывались- Славь, Навь, Правь. Ворожения "слава" и "славные" первоначально обозначали принадлежность к Роду у славянских язычников. Так появилось название -славяне. И уж точно не "евреяне" от иудохристианства.
Господин Трамп,дружбой надо дорожить и если ты хотел дружить с Россией не нужно пытаться нагнуть ее и ставить палки в колеса ,тем более когда у руля Путин.
А можно поинтересоваться: в чём именно Китай и Индия обошли Америку? В каких технологиях, в каких научных открытиях? Ответ: ни в каких. Всё, что есть у Китая, есть и у Америки + много чего ещё такого, чего у первого нет. А что есть -- то в сотрудничестве с Америкой было получено, и теперь посмотрим, на что Китай способен сам по себе.
Но вы правы в том, что мировое доминирование Америке уже не по силам. Первенство -- да, но не доминирование. Потому в мире такой расколбас и начался -- кот из дому, мыши в пляс. Планета без хозяина. И уж точно не Трампу это починить по силам. Вы сейчас радуетесь, и это можно понять. Замечу только, что если почитать советскую прессу -- да ту же Правду первую где-то так в 1940-начале 1941, то там тоже была великая радость: вот, товарищи, весь мир охвачен войной и пожаром, а наша Советская Родина наслаждается миром! а всё почему? потому, что у нас такой великий и мудрый вождь, дорогой товарищ Сталин -- всё видит, всё знает заранее. Весьма похоже на сейчас... с той впрочем разницей, что РФ миром как раз и не наслаждается. Впрочем, кто знает? может на фоне того, что нас ждёт вскорости, сейчас -- как раз и мир?
Да, с этого начинал сам Патриций. Был испанский фильм о том, как там повязали группировку Кумаринских и Солнцевских. Они покупали на выведенные по теневым схемам из бюджета тогда ещё Ленинграда деньги, и покупали на них недвижимость. Испанцам не понравилась наглость с которой братва из РФ у них там начала свои порядки наводить. Лично у патриция там осталась навсегда арестованная и конфискованная вилла 8 гектаров площади земли, два этажа по пару десятков комнат, вертолётная площадка, теннисный корд, бассейн.. Но он человек не унывающий, в Геленджике построил себе дачку.
А дела эти были - разворовывались деньги на ремонт инфраструктуры города, и фиктивная покупка продовольствия.