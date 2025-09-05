Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая

А можно поинтересоваться: в чём именно Китай и Индия обошли Америку? В каких технологиях, в каких научных открытиях? Ответ: ни в каких. Всё, что есть у Китая, есть и у Америки + много чего ещё такого, чего у первого нет. А что есть -- то в сотрудничестве с Америкой было получено, и теперь посмотрим, на что Китай способен сам по себе.

Но вы правы в том, что мировое доминирование Америке уже не по силам. Первенство -- да, но не доминирование. Потому в мире такой расколбас и начался -- кот из дому, мыши в пляс. Планета без хозяина. И уж точно не Трампу это починить по силам. Вы сейчас радуетесь, и это можно понять. Замечу только, что если почитать советскую прессу -- да ту же Правду первую где-то так в 1940-начале 1941, то там тоже была великая радость: вот, товарищи, весь мир охвачен войной и пожаром, а наша Советская Родина наслаждается миром! а всё почему? потому, что у нас такой великий и мудрый вождь, дорогой товарищ Сталин -- всё видит, всё знает заранее. Весьма похоже на сейчас... с той впрочем разницей, что РФ миром как раз и не наслаждается. Впрочем, кто знает? может на фоне того, что нас ждёт вскорости, сейчас -- как раз и мир?