Обманутым покупателям жилья могут дать бесплатные квартиры

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Россияне, вложившие деньги в проблемные новостройки, в отдельных случаях смогут получить квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо объектов, где они купили жилье. Как пишет РИА Новости, проработать соответствующие возможности поручил заявил заместитель главы российского правительства Виталий Мутко.

По словам Мутко, соответствующий механизм уже разрабатывается, однако для его внедрения потребуется внести изменения в законодательство. Эти изменения могут быть рассмотрены в ходе осенней сессии Госдумы.

Отмечается, что предоставление готовых квартир станет третьим способом решения проблем обманутых дольщиков. Первые два — это завершение строительства проблемных домов и получение финансовых компенсаций от Фонда дольщиков.

Ранее сообщалось, что в России насчитывается около двух тысяч проблемных новостроек. В отношении застройщиков более чем тысячи многоквартирных объектов введена процедура банкротства. В совокупности обанкротившиеся компании не достроили около 152 тысячи квартир, или свыше 8 миллионов квадратных метров жилья. В целом проблемные стройки обнаружены в 77 регионах РФ.