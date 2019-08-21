Преимущества объектов, возведенных из клееного бруса

19:18

Строительные объекты, выполненные из дерева, относятся не только и не столько к объектам общественного назначения, сколько составляют сегмент частного строительства

Современные строительные технологии подразумевают возможность возведения объектов без обращения за помощью к специалистам. Сооружать современные дома из дерева все чаще люди предпочитают самостоятельно. Весомая же часть подобных объектов строилась и строится в настоящее время небольшими строительными бригадами или частными подрядами специалистов. Но кем бы ни осуществлялись работы, строительный материал выбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений потенциального владельца постройки, территориальных особенностей расположения объекта, климатических условий местности возведения и количества людей, планируемых к проживанию в нем.

Нельзя не отметить тот факт, что дерево издревле было любимо человеком. И в качестве природного строительного материала использовалось повсеместно. Исторически можно отследить, что древесина с древних времен служила человеку основой постройки и укрепления собственного жилища еще с момента зарождения культуры зодчества.

Вот и по сей день древесина не только не утратила своей актуальности в вопросах сооружения современных объектов строительства, но и расширила функциональное предназначение в силу своих улучшенных качественных характеристик.

Одним из популярных и широко используемых в строительстве материалов является клееный брус. Относительная доступность готовых изделий подразумевает использование в процессе производства материалов, не относящихся к категории цельного бруса. Такие заготовки состоят из нескольких элементов пиломатериала, плотно склеенных между собой. Принципы производства и усовершенствование технологии позволило использовать клееный брус не только для изготовления оконных конструкций и иных мелких и средних категорий строительных товаров, но и позволяет осуществлять строительство крупных объектов, таких как дома и бани из бруса и другие бытовые постройки (гаражи, беседки, сараи и т.д.).

Далее мы перечислим преимущества клееного бруса с точки зрения его использования в сфере малоэтажного строительства.

1. Уменьшение затрат на процесс строительства за счет невысокой стоимости материала;

2. Невысокие затраты в процессе его производства, что также сказывается и на реализацию готовой продукции. Это достигается, как мы говорили ранее, за счет применения в момент изготовления клееного бруса остаточных материалов;

3. Ускоренный темп возведения объектов благодаря оптимальным заданным параметрам изделий из клееного бруса;

4. Оптимальные характеристики в плане тепло- и звукоизоляции;

5. Гарантированно привлекательный внешний вид объектов даже без использования дополнительных материалов внешней обработки;

6. Эстетическое удовольствие от проживания. Дома из клееного бруса - это экологичные постройки из природного материала;

7. Отличные гигиенические и обеззараживающие показатели клееного бруса;

8. Экономия и исключение необходимости дополнительной вырубки леса в силу использования схемы безотходного производства.

Кстати, стоит отметить, что множество современных и клиентоориентированных фирм допускают строительство на материнский капитал, что благотворно влияет на конечную сумму инвестиций в жилище.