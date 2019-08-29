Особенности выбора бульдозера для строительных работ

22:00

Выбрать бульдозер для нефтегазовой отрасли или строительства не так сложно: нужно только отчетливо понимать, где, как, для чего и в каких условиях он будет применяться

Место работы техники

Отправная точка при выборе бульдозера — на каких объектах он будет работать. От этого зависят предъявляемые к нему требования:

На строительных объектах нет необходимости в сверхбольшом тяговом усилии: они стоят дорого, да еще и потребляют много топлива, а полностью загрузить их не получится. Поэтому есть смысл в покупке таких бульдозеров Комацу, как D37EX-22, D39-EX-22, или универсального DX65EX-16 (как максимум, можно остановиться на 28-тонном D85EX-15R). Они достаточно маневренные и идеально приспособлены к работе на малых дистанциях перемещения грунта.

В нефтегазовой отрасли нужны более тяжелые машины, способные справиться с вечной мерзлотой и скальным грунтом (D65EX-16, D85ESS-2A). Также востребованы неприхотливый D85ESS-2A (за счет минимального количества электронной начинки он не требует сложного обслуживания и отлично подходит для использования вдали от цивилизации — в тайге и за Полярным Кругом) и мощный D155AX-5 (подходит для добычи щебня и песка в больших карьерах, а также для корчевания пней, расчистки просек и работы отвалом).

Ветеран для работы вдали от цивилизации

Идеальными с точки зрения работы вдали от цивилизации считаются старые машины конструкции 80-х годов, например, бульдозер D355A-3. В нем нет электроники, поэтому починить машину можно на месте, без использования специализированных устройств и привлечения сторонних специалистов. Также он мало чувствителен к качеству топлива, а это немаловажный фактор для Крайнего Севера, где дизтопливо отличается очень низким качеством.

В целом конструкция этой машины получилась надежной и ремонтопригодной — сейчас можно встретить в эксплуатации бульдозеры с запредельными значениями наработки (80 тысяч моточасов и более).

Но так как все эти машины продаются из вторых или третьих рук, то обращайте внимание на их историю, особенно — на историю технического обслуживания и капитальных ремонтов. И помните про основной недостаток такой техники — проблемы с запасными частями. Komatsu все еще осуществляет их поддержку (и даже не собирается ее прекращать), изготовление всех запчастей ведется по оригинальным чертежам на тех же японских заводах. Но по причине того, что заказы индивидуальны, вы можете прождать нужную деталь до полугода.

Техника надежная и достаточно предсказуемая, поэтому агрегаты можно заказывать заранее (подумайте о целесообразности создания собственного склада запчастей). В крайнем случае нужную деталь можно снять с аналогичной машины — изготовитель тщательно заботится о совместимости техники, поэтому проблем при замене не бывает.

С чем техника будет работать?

Следующий параметр выбора — с каким грунтом бульдозер будет работать. Если грунт скальный или же насыщен окаменелым илом или ракушняком, то стоит остановить выбор на тяжелых машинах типа D65 или D85. Рыхлители для них нужны короткие, со скальными или усиленными коронкам, а ножи — тоже усиленные и скальные. Обязательно нужно сделать запас этих расходников на случай преждевременного выхода из строя.

Если же работать предстоит на песке, летних болотистых почвах или глине в межсезонье, то обратите внимание на D65PX-16 или D39PX-22 («PX» обозначает болотную модель, с более широким башмаком — 915 мм вместо стандартных 510 мм и более длинной ходовой). Давление на грунт у таких машин почти в два раза меньше, чем у стандартных.

При необходимости работы и на болоте, и на твердом грунте можно приобрести модель WX. У нее башмак шире стандартного, а ходовая — такая же, поэтому давление на грунт по сравнению с обычной моделью падает только в 1,4 раза. Единственное возможное неудобство — на болотные модели обычно невозможно навесить рыхлители. При этом из-за уменьшенного давления на грунт их все равно не получится эффективно использовать.

Выбор рабочего оборудования

Выбор отвала зависит от того, какие работы предстоит производить:

• при планировочных работах (засыпка траншей, расчистка территории, укладка насыпи) наиболее эффективным будет прямой отвал без боковых щек — PAT с силовым поворотом;

• для тяжелых работ (перемещение больших объемов грунта) лучше всего подойдет отвал «Сигма» — он отличается повышенной вместимостью и низким сопротивлением перемещению.

Вопрос о рыхлителе решается просто — он обычно нужен для строительных работ на верной мерзлоте или скальном грунте. Если таких работ не намечается, то и рыхлитель не нужен.

Вопрос обслуживания

И не забудьте оценить, насколько доступно будет обслуживание сторонними специалистами и насколько просто будет доставлять запчасти (особенно актуально при длительных работах на дальних объектах), нужны ли склады запчастей на месте работ, нужна ли постоянная поддержка со стороны сервисных инженеров. Это может повлиять на выбор — будете ли вы брать новую технику (дорогая, но при этом надежная) или же воспользуетесь вторичной, с наработкой (дешевая, но чаще требует ремонта и обслуживания).