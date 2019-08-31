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РЖД планирует застроить окрестности четырех вокзалов в центре Москвы

10:32 31.08.2019
Белорусский вокзал © KM.RU, Илья Шабардин
Белорусский вокзал © KM.RU, Илья Шабардин
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«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья. 

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках, сообщает РБК. Общая площадь этих территорий составляет 177 га, из которых на вокзалы и перроны приходится 22,9 га.

Целью модернизации РЖД видят увеличение пропускной способности вокзалов, повышение комфорта пассажиров, увеличение налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов, рассказали источники издания.

В пресс-службе РЖД сказали РБК, что не планируют самостоятельно заниматься девелопментом. «Для этого мы привлекаем профессиональных инвесторов, которые имеют соответствующие компетенции», — сообщили в госмонополии. В пресс-службе пояснили, что речь идет о сотрудничестве с «ДОМ.РФ», которое позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах, а также получить «большую отдачу от собственных активов». 

Темы: Железнодорожные вокзалы и станции, Коммерческая недвижимость в Москве, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 13:30
Гость: Профэсорэ

Даааа пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
31.08.2019, 12:54
Гость: Кочегар

Собянин крепкий хозяйственник.Каждый московский метр квадратный должен
работать на плполнение бюджета.
31.08.2019, 11:52
Гость: Lelik

РЖД впереди планеты всей, и как это в Нью-Йорке центральный вокзал застроить-реконструировать не додумались ?
Все комментарии (5)
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