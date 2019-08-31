РЖД планирует застроить окрестности четырех вокзалов в центре Москвы

10:32

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках, сообщает РБК. Общая площадь этих территорий составляет 177 га, из которых на вокзалы и перроны приходится 22,9 га.

Целью модернизации РЖД видят увеличение пропускной способности вокзалов, повышение комфорта пассажиров, увеличение налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов, рассказали источники издания.

В пресс-службе РЖД сказали РБК, что не планируют самостоятельно заниматься девелопментом. «Для этого мы привлекаем профессиональных инвесторов, которые имеют соответствующие компетенции», — сообщили в госмонополии. В пресс-службе пояснили, что речь идет о сотрудничестве с «ДОМ.РФ», которое позволит компании улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах, а также получить «большую отдачу от собственных активов».