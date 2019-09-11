Как правильно выбрать коттедж?

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Среди всех типов жилой недвижимости самой большой популярностью пользуются коттеджи

Современные загородные дома характеризуются такими преимуществами: наличие приусадебного участка, индивидуальное отопление, большая площадь, повышенная теплоизоляция. Бесспорное преимущество - хорошая экология. Если в городах экология оставляет желать лучшего, то в пригородных поселках дела обстоят совершенно иначе. Владельцы коттеджей могут наслаждаться чистым воздухом и тишиной, ежедневно любоваться живописными пейзажами.

Как выбрать коттедж?

Этот вопрос актуален для людей, которые мечтают о загородной жизни. Если возникают сложности с выбором коттеджа, то можно обратиться за помощью, например, к специалистам компании "КАСКАД Недвижимость". Компания предлагает домовладения классов эконом, премиум, стандарт.

Перед покупкой коттеджа желательно определиться с такими важными моментами:

• сколько людей будет жить в загородном доме;

• планируется ли достройка;

• какие есть требования к внешнему виду коттеджа;

• планируется ли постоянное проживание;

• какая площадь считается оптимальной.

Нужно обратить внимание на материал, из которого возведены стены дома, посмотреть на слой утеплителя. Чем толще слой утеплителя, тем меньше расход газа при отоплении. Желательно получить проект, содержащий разрез стены, конструктивные узлы здания.

Перед покупкой дома рекомендовано проанализировать его местоположение. Компания КАСКАД Недвижимость https://kaskad-n.ru/ предлагает комфортное жилье в Подмосковье, Московской области. Хорошо развитая инфраструктура, близость к столице, наличие благоустроенных дорог - все это положительно влияет на комфорт проживания.

Другие важные нюансы

Площадь 80-90 кв. м. считается большой для квартиры, но не для загородного дома. Дело в том, что значительная площадь коттеджа задействована под гараж, холл, террасу, кладовку. Для жилых помещений остается не так много площади. Небольшие семьи могут отдать предпочтение коттеджам площадью от 120 кв. м. Для семей с 3 детьми больше подходят загородные дома площадью около 200-250 кв. м.

Нужно обращать внимание на удобство планировки коттеджа. Для более рационального использования пространства можно совмещать кухню с гостиной. Подсобные помещения должны располагаться на первом этаже дома. Если в семье есть младенец, то детская комната должна находиться в непосредственной близости со спальней родителей.

Учитывая все вышеперечисленные рекомендации, вы сможете купить коттедж с идеальной планировкой.

