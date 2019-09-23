Путин поручил изменить закон для ипотеки на Дальнем Востоке под 2%

13:02

Молодые семьи на Дальнем Востоке смогут брать ипотеку под 2% годовых. Необходимые поправки в законодательство будут внесены в срок до 15 декабря. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Поправки должны предусматривать субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на приобретение жилья на первичном рынке до 1 января 2025 года. Поручение президента вошло в утвержденный по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума перечень, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что введение льготной ставки по ипотеке позволит закрепиться на Дальнем Востоке как минимум 14 тысячам россиян, сказано в пояснительной записке к проекту постановления кабмина, утверждающего правила предоставления субсидий. Финансирование планируется осуществлять из средств государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и за счет акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

В настоящее время средняя ставка по ипотеке превышает 10%. По прогнозу специалистов, в 2020 году ставка может снизиться до 8,5-9%.

С февраля 2017 года любой гражданин РФ может бесплатно получить «дальневосточный гектар» — участок земли в Дальневосточном федеральном округе площадью не более гектара.