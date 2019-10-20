Как выбрать туалетную кабинку на дачу/в дом на время строительства

01:28

Во время строительных работ на земельных участках остро встает санитарный вопрос

Пытаясь решить его, многие дачники и владельцы частных домов начинают копать выгребные ямы на своих территориях, сооружая над ними туалеты из шифера или дерева. Такие работы отнимают много времени и обходятся недешево. Гораздо более экономный вариант - покупка и установка готовых туалетных кабинок. При их выборе важно учитывать множество нюансов, чтобы не выкинуть денег на ветер.

Разновидности туалетных кабинок

Современные производители предлагают обширный ассортимент. Оборудование можно подразделить на 3 категории:

1. Эконом. Их главное преимущество - невысокая стоимость. Кабинки подходят для временного или постоянного пользования. Оснащены надежным корпусом и цельнолитым баком.

2. Стандарт. Отличаются безопасностью и комфортом. В их комплектацию входят рукомойник, труба вытяжки и другие полезные аксессуары. Продается оборудование с накопительным баком емкостью 250 литров или без него, ориентированное на установку над выгребной ямой.

3. Люкс. Включают в себя все необходимые удобства. Кабинки люксового класса оборудуются высокопрочными дверями и двойными антивандальными панелями.

Цельный или монолитный туалет: что выбрать?

Все 3 категории туалетных кабинок могут поставляться разборными или монолитными конструкциями. Первые отличаются небольшими размерами и малым накопительным баком. Разборные туалеты легко перевозить с одного места на другое. Их сборка не занимает много времени и не требует специальных навыков. Монолитным конструкциям присуща массивность и громоздкость. Их тяжело транспортировать и устанавливать. С другой стороны, в них зачастую имеются все необходимые удобства.

Дополнительные критерии выбора

Помимо конструктивных особенностей, при покупке туалетных кабинок важно обращать внимание на следующие нюансы:

- Сезон эксплуатации. Если строительство на участке проходит в летнее время, можно приобрести бу туалетные кабинки или обойтись бюджетными моделями. Для круглогодичной эксплуатации лучше купить оборудование с функцией прогрева.

- Тип кровли. По форме она бывает полукруглой или треугольной. Различают также модели с прозрачной и светопроницаемой крышей.

- Объем накопительного бака. В этом вопросе важно учитывать количество людей, которые будут пользоваться туалетом.

Для удобства и безопасности почти все производство туалетных кабин осуществляется из пластика. Этот материал долговечен и способен выдерживать большие нагрузки в ходе эксплуатации.