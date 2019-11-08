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Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

20:37 8.11.2019
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Тарифы ЖКХ благодаря внесенным в законодательство изменениям удалось стабилизировать, в перспективе они будут не повышаться, а снижаться, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, (...) которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и собственно миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство", - цитирует Артемьева "Интерфакс".

Он отметил, что в некоторых случаях сегодня тарифы "повышать можно, но только с разрешения правительства и ФАС".

По его мнению, в ситуации с долгосрочными тарифами нет никакого смысла каждый год устанавливать новые тарифы.

 

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 00:02
Гость: Олег

Вот ведь насмешили - тарифы и снижаться. Это идет вразрез со всей существующей экономической моделью государства.
08.11.2019, 23:14
Гость: Дык,

в таких масштабах не тырили. Все доходы шли в казну, а не кучке евреев. Вот и хватало.
08.11.2019, 22:45
Гость: Сердечник

А перед снижением бессердечно повысят. Моё сердце не выдержит этого.
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