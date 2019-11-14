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Под кадастровой стоимостью понимают цену объекта недвижимости, которая устанавливается в процессе официальной государственной кадастровой оценки

Определяется она методами специальной массовой оценки. Если она становится невозможной, берется рыночная стоимость, которая определяется индивидуальным образом для конкретного недвижимого объекта согласно нормам действующего законодательства об оценочной деятельности.

Каждый объект недвижимости сегодня имеет кадастровую стоимость. Она заносится в ЕГРН. Получают данный показатель по итогам кадастровой оценки.

Почему значение кадастровой стоимости настолько важно и в каких случаях его оспаривают?

Кадастровая цена недвижимости влияет напрямую на расчет налогов. Оспаривают данный показатель тогда, когда он слишком завышен. Чем выше кадастровая стоимость конкретного объекта, тем значительнее размер налогов, которые нужно оплатить. Если кадастровая стоимость оказалась по каким-то причинам заниженной, желание ее оспорить тоже может возникнуть. Почему? Потому что такие объекты продаваться на рынке должны по необоснованно низкой цене.

Статистика оспаривания кадастровой стоимости сегодня такова: за первые 6 месяцев 2019 года было инициировано в судах 10 727 споров.

Кто именно имеет право на оспаривание?

На самом деле, оспаривание кадастровой стоимости доступно любому гражданину. Обычно оспаривать данное значение желают те лица, права которых были ущемлены в результате несправедливо низкой или несправедливо завышенной оценки недвижимости.

Как происходит официальное оспаривание неверно высчитанной кадастровой стоимости?

Несправедливую оценку недвижимости опротестовать можно двумя способами:

- обратиться в Росреестр;

- оспорить кадастровую цену через официальную судебную инстанцию (в этом случае совсем не обязательно изначально обращаться в Росреестр).

Какие бумаги собирают для оспаривания кадастровой цены через судебную инстанцию?

Чтобы через суд добиться справедливой оценки недвижимости, нужно предоставить такие документы в судебную инстанцию, как:

- иск;

- официальный отчет об определении рыночной цены недвижимого объекта;

- квитанцию о том, что уплата госпошлины состоялась.

Через суд описываемый вопрос можно решить за 2-3 месяца.

Почему стоит обратиться по вопросу оспаривания кадастровой стоимости конкретного объекта к узкопрофильным профессионалам?

Эксперты, что на протяжении многих лет занимаются оспариванием кадастровой цены квартир, домов, земельных наделов, а также различных по своему назначению зданий, четко соблюдают нормы законодательства и имеют огромное количество выигранных дел. Обращайтесь только к профильным специалистам и тогда шанс, что вас порадуют результаты вырастет в разы.