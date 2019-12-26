Как упростить для себя офисный или квартирный переезд?

14:08

Давайте сравним два варианта переезда

Задавались ли вы вопросом, почему переезд в новую квартиру, например, настолько сложный и проблематичный? Кажется, что в современном мире с этим не будет проблем, но так ли это? Почему многие пытаются сделать все самостоятельно, игнорируя квалифицированную помощь специалистов, и есть ли в этом смысл?

Еще с советских времен сложилось так, что перевозка мебели или техники всегда выполнялась самостоятельно. Очень часто прибегали к помощи друзей и соседей. На переезд уходил ни один час и даже не один день. В постсоветском пространстве изменилось многое, сегодня можно обратиться не к друзьям, а в специализированные компании. Но привычка осталась. С чем же это связано: с экономией или тем, что люди любят усложнять себе жизнь?

Давайте сравним два варианта переезда, оценим плюсы и минусы каждого из них…

Сравнительная характеристика услуги и самостоятельного переезда

Итак, чтобы переехать в новое жилье, квартиру или дом, осуществить транспортировку мебели, техники без помощи специалистов, вам понадобится:

1. Найти время в личном графике;

2. Взять на себя ответственность за контроль, упаковку, перенос всего;

3. Обзвонить всех друзей, чтобы найти минимум 2-3 человека, которые согласятся помочь;

4. Заказать транспорт (если у вас нет личного).

А еще нужно будет просчитать, сколько времени на все это понадобится и подумать, кто будет сторожить все под подъездом или офисом. Перспектива не очень, не так ли?

Если вы решаете, что услуга профессионального офисного переезда или перевозка вещей в новую квартиру с участием специалистов лучшее решение, то давайте оценим плюсы…

От момента подачи заявки до начала процесса проходит всего 2-3 дня.

Вам ничего не нужно искать. Оставив заявку, вы оформляете договор. На этом этапе вы уже будете знать точную сумму расходов.

Сотрудничая со специализированной компанией, вы получаете гарантию, что переезд будет:

- выполнен своевременно:

- транспортировка вещей будет аккуратной;

- вы вложитесь во все сроки.

После проведения работ останется только подписать акт выполнения переезда.

Подведем итог

Как вы можете заметить, все просто и быстро, а скорость – это важное преимущество! Как и то, что вы не принимаете активного участия в выносе и заносе техники и других офисных принадлежностей.

Благодаря помощи профессионалов вы сэкономите деньги, время, собственные силы. Поэтому логично, что всего один номер телефона надежной организации сможет выручить в различных ситуациях. А значит переезд в новую квартиру, дом, офис не будет для вас проблемой.