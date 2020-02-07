Архитектурное проектирование зданий и сооружений

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Большинство будущих владельцев частных домов считают, что для строительства качественного, комфортного и надежного сооружения будет достаточным нанять строительную бригаду

Не все осознают, что перед началом строительного процесса следует провести архитектурное профессиональное проектирование, которое включает в себя ряд важной документации, согласованную впоследствии с необходимыми специальными службами и учреждениями.

Грамотное архитектурное проектирование выполняется только в специализированной компании, которое может осуществляться в различных вариациях, отличающиеся между собой как положительной стороной, так и отрицательной. Главной составляющей любого проекта являются чертежи — графическое нанесение будущего фасада, плана и других систем. Обязательно составляется смета на необходимый строительный материал и оплату строительной бригады. Архитектурное проектирование делится на два вида: индивидуальное и типовое.

Желающие могут приобрести уже готовый проект, что окажется существенно дешевле в отличие от индивидуальной разработки.

Индивидуальное проектирование включает в себя все пожелания и требования заказчика, в результате чего владелец получает дом своей мечты, стильный и неповторимый.

Типовое — используется для строительства объектов, которые носят массовый характер. Проекты этого вида отличаются качественной разработкой по различным и конструктивным планировочным методам в отличии от индивидуального заказа. Более того, такие конструкции в конкретной степени смогут удовлетворить потребности в экономическом и индустриальном плане.

Основные этапы

Процесс считается трудоёмким и ответственным, поэтому проектирование подразделяется на несколько этапов:

- с заказчиком оговариваются всевозможные нюансы. Учитываются все пожелания, тщательно изучается участок будущей стройки, на ряду с чем делаются первые наброски;

- разработка концепции. На данном этапе определяются габариты дома, количество этажей, внешний вид конструкции. После чего уточняются не менее важные нюансы: вид лестничного пролёта, расположение дверных и оконных блоков, коммуникационных систем. В результате проделанных работ становится более менее понятным, какой образ будет иметь готовое сооружение;

- нанесение эскизов. Если на начальном этапе проект имел только приблизительные наброски, то на данном этапе осуществляется точная разработка этажности и фасада дома, тщательно продумывается всё до малейших деталей. Архитектурное готовое проектирование можно увидеть в 3D моделировании.

Материал подготовлен на основе информации с сайта компании БДМ Проект https://bdmproekt.ru