Рабочих на стройке новой больницы в Москве будут мотивировать агитплакатами

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На строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве появились мотивирующие плакаты для рабочих, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Серия плакатов была разработана по его указанию.

«Работы по возведению инфекционного центра в Новой Москве идут беспрецедентно высокими темпами. В проекте задействовано около 5 тысяч специалистов. Стройка ведется в круглосуточном режиме, рабочие совершают настоящий трудовой подвиг. Все сотрудники понимают ответственность и важность задачи, возложенной на них, но мы стараемся дополнительно поддерживать настрой. По моему указанию разработана серия плакатов, чуть позже мы запустим музыку на площадке», – сказал Андрей Бочкарев.

В Новой Москве идет стороительство клиники специально для зараженных коронавирусом. Построена она должна быть всего лишь за один месяц.

Инфекционный центр будет рассчитан на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 52 тыс. 747 человек.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы