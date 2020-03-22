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Рабочих на стройке новой больницы в Москве будут мотивировать агитплакатами

11:12 22.03.2020

На строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве появились мотивирующие плакаты для рабочих, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Серия плакатов была разработана по его указанию.

«Работы по возведению инфекционного центра в Новой Москве идут беспрецедентно высокими темпами. В проекте задействовано около 5 тысяч специалистов. Стройка ведется в круглосуточном режиме, рабочие совершают настоящий трудовой подвиг. Все сотрудники понимают ответственность и важность задачи, возложенной на них, но мы стараемся дополнительно поддерживать настрой. По моему указанию разработана серия плакатов, чуть позже мы запустим музыку на площадке», – сказал Андрей Бочкарев.

В Новой Москве идет стороительство клиники специально для зараженных коронавирусом. Построена она должна быть всего лишь за один месяц.

Инфекционный центр  будет рассчитан на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 52 тыс. 747 человек.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Темы: Москва, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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22.03.2020, 12:26
Гость: Vsbc

Построят ее всего за месяц, но сколько она потом простоит: неделю, месяц, год?
22.03.2020, 11:51
Гость: Европеец

Как в молодые годы.
А Вы, мигрант, записались добровольцем ?
Времени на раскачку нет !
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