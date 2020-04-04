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Жителей Иваново предупредили об ответственности за сдачу жилья москвичам

15:51 4.04.2020
Артур Фокин. Фото с сайта dz.ivanovoobl.ru

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом призвал жителей региона не сдавать жилье москвичам во избежание заражения. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь (в Ивановской области.— ред.). Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236-й статьи Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил.— ред.) никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас»,— цитирует чиновника «Коммерсант».

Он попросил отнестись к этому с пониманием, констатируя, что «в Москве обстановка намного хуже, чем в Ивановской области». «Это решение принято на благо жителей Ивановской области»,— подчеркнул господин Фокин.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса запретил гостиницам и гостевым домам размещать постояльцев, за исключением тех, кто приезжает в командировку.

Темы: Аренда помещений, Недвижимость
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Комментарии читателей
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05.04.2020, 01:19
Гость: личный опыт

Ваш президент Дональд Трамп. Вот его и поддерживай вместе со своей прислугой через стекло. В твоей пиндосне уже 300 тыс. зараженных, пока не поздно стартуй с Брайтон-Бич в Россию на байдарке, пока у вас там в пиндосне беспорядки не начались на почве дележки жратвы с помощью автоматического оружия. Прислугу можешь захватить.
05.04.2020, 01:00
Гость: Катапуся

Какая торговля, какой ремонт? Прежде, чем дурость писать, подумай, почему мы все поддерживаем нашего президента в самоизоляции.
05.04.2020, 00:49
Гость: Не, зачем москвичам в Иваново

У многих имеются дачи от простецких до загородных домов.
На кой им ивановские гостиницы.
Селиться на карантин в гостиницу это глупо и дорого.
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