Жителей Иваново предупредили об ответственности за сдачу жилья москвичам

15:51

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом призвал жителей региона не сдавать жилье москвичам во избежание заражения. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь (в Ивановской области.— ред.). Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236-й статьи Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил.— ред.) никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас»,— цитирует чиновника «Коммерсант».

Он попросил отнестись к этому с пониманием, констатируя, что «в Москве обстановка намного хуже, чем в Ивановской области». «Это решение принято на благо жителей Ивановской области»,— подчеркнул господин Фокин.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса запретил гостиницам и гостевым домам размещать постояльцев, за исключением тех, кто приезжает в командировку.