Минимализм как свобода от лишнего

17:27

Чем больше вникаешь в каноны домашнего минимализма, тем больше понимаешь: это не только дизайн квартиры, но и настоящая философия

Более полувека назад он стал противостоянием человеческому вещизму, когда «выкинуть хлам из дома» означало создать комфорт и пространство. Родина стиля – Япония, для менталитета которой характерны аскетизм, чистота, свобода.

В большом и шумном городе квартира обязана выполнять роль спокойного пристанища. После эмоционально напряжённого дня человек должен вернуться в дом, где ему «легко дышать» – предоставлено много свободного места и воздуха. В этом и заключается философия стиля: минимум вещей, но максимум открытого пространства, света. Многие ошибочно предполагают, что это «стеклянный» интерьер в холодных и белых тонах, как это было в эпоху 90–х. Сегодня, по сути, это экологичный минимализм, для которого характерна мебель и отделка из натурального дерева, а также яркие элементы декора, задающие помещению цветовой оттенок.

Палитра цветов и оттенков

Все оттенки, используемые в интерьере – природные и монохромные. Благодаря светлым и даже белым цветам, можно достичь зрительного расширения комнаты. Классические цвета минимализма – бежевый, серый, кремовый, белый, чёрный, а также цвет, имитирующий древесину. Спокойное и бесцветное оформление дополняется акцентной палитрой – бордовой, оранжевой, красной, салатовой, жёлтой. Акцентный цвет задаёт оттенок всей комнате. Это могут быть красные подушки, жёлтые вазы или «сочная» картина над столом. Главное правило в оформлении квартиры: два-три монохромных цвета, дополненные одним-двумя яркими, играющими на контрасте.

Отделочные материалы

При выборе отделочных материалов возникает дюжина нюансов – на них стоит заострить внимание:

• Стены. Классические цвета для стен – бежевый, серый, белый, которые создаются с помощью монотонных обоев или штукатурки. Дизайнеры часто разбавляют белый цвет стен в интерьере фактурным материалом, таким как натуральное дерево, камень, кирпич. Кроме использования природных ресурсов, допускается их имитация.

• Полы. Материалы для укладки пола всегда природные, в светлых тонах: ламинат, паркет, кафель и пр. В ванных комнатах не рекомендуется использовать дерево, ведь оно непрактично для мест с повышенной влажностью.

• Потолок. Оформляя помещение в данном стиле, стоит не забывать, что минимализм – это обилие света. Для обеспечения освещения используют гипсокартонную конструкцию, на которую крепят металлические софиты. Цвет потолка максимально светлый, что позволяет сильнее подчеркнуть яркие детали в интерьере.

Освещение

Много света – это приоритеты лаконичного стиля. Идеальным вариантом являются панорамные окна, но если они отсутствуют, свет обеспечивается полной открытостью стандартных окон и, конечно же, искусственным освещением:

• Окна обязаны максимально пропускать свет в дневное время, поэтому лучше приобрести вертикальные жалюзи, римские либо японские шторы, а также роллеты. Шторы должны быть светлые, неброские, из натуральных тканей. А вот от «пышных» ламбрекенов и портеров придётся отказаться, ведь они нарушают законы простоты и лаконичности.

• Лампы должны создавать тёплый и рассеянный свет, чтобы обеспечивать уют в вечернее время. Дизайнеры подходят к их размещению крайне внимательно, ведь свет может расставить акценты: подчеркнуть детали декора либо зонировать пространство. Последнее реализуется с помощью многоуровневого освещения. Сегодня в тренде лампы в стиле модерн, которые универсальны в любом интерьере.

Мебель

Мебель в интерьере подчиняется аналогичным законам – лаконичности, функциональности и отсутствию сложной геометрии. В выборе мебели прослеживается строгость и элегантность, но при этом – непосредственная простота. Вот несколько золотых правил:

• Вся мебель в одной цветовой гамме.

• Присутствуют прямые линии без изгибов, а также простая геометрия – прямоугольники, круги.

• Прямые полки – из древесины либо стекла.

• Текстиль мягкой мебели из грубого качественного материала либо натуральной кожи. Часто акцентного и контрастного цвета.

• Техника для дома должна быть гармонично встроена в мебель.

И главное, предметы мебели не должны быть массивными. Их компактность придаёт комнате нужное пространство. Распространённое и ошибочное мнение, что минимализм – это экономия материалов и предметов. Приоритеты же в данном дизайне направлены на качество, а не количество.

Декор

Невозможно себе представить ни один дом без декора, и даже в этом стиле он присутствует. В минимализме приветствуется логичный и целесообразный декор. Если в комнате есть вещь, значит она имеет своё предназначение. Зеркала выполняют не только эстетичную функцию, но и зрительную, увеличивая пространство. Часы с лаконичным циферблатом декорируют стену и показывают время. Вазы, подушки, пушистые коврики, живые цветы и картины – «противостоят» приглушенному цвету стен. Главное, чтобы палитра была сочетаемой и близкой по колориту.

Идеи для небольших квартир

Сегодня минимализм – модная мировая тенденция. Специалисты предлагают различные идеи и советы по дизайну интерьера, однако к обустройству квартиры стоит подходить рационально. При грамотном подходе можно сделать комфортным даже самое малогабаритное жилье:

• Если у вас много вещей и предметов быта, стиль неуместный, ведь здесь всё должно быть спрятано – в подиумы, ящики, шкафы. Минимализм – это философия и образ жизни, поэтому он отлично подходит тем, кто осознанно выбрасывает лишнее.

• В маленьких квартирах пространство достигается «снесением стен». Квартира-студия – это наилучший вариант для данного стиля, ведь можно объединить малогабаритную кухню с прихожей или гостиной. Но, если вы не готовы к кардинальному шагу, белые тона непременно создадут оптическую иллюзию больших и комфортных комнат.

• Отличный вариант – приобрести мебель-трансформер. В нужные моменты она будет складываться и этим освобождать место. Для подобных целей реализуют ниши в стенах, где удачно размещаются книги, вазы, светильники.

Минимализм – это совокупность элегантности, простоты, строгости. В его основе всего один канон: меньше вещей и мебели – больше пространства. Такая комфортная планировка вместе с приятной цветовой гаммой обеспечит в стенах дома настоящий «островок» уюта и лёгкости. Тот, кто его выбрал – внутренне свободная личность, живущая в собственном мире, где не существует рамок и запретов.

Фото с сайта Pixabay.com

