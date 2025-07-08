Мишустин заявил о продолжении работы над самолетом «Байкал»

Россия продолжает работу над самолетом "Байкал", предназначенным для местных авиалиний. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на "Иннопроме".

"Продолжается работа над "Байкалом" для местных линий. Реализуются и другие востребованные проекты, в том числе по созданию вертолетной техники", - приводит его слова ТАСС.

Планируется, что легкий многоцелевой турбовинтовой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонн - 1,5 тыс. км).

В мае текущего года полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта создания "Байкала". "У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2",— заявил он.

Как выяснил "Коммерсант", проект могли закрыть из-за конструктивных проблем самолета. На их устранение, по данным источников издания, может потребоваться до пяти лет. В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный Ан-2. Производство необходимого для этого двигателя обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации, в 1,8 млрд руб., в то время как доработка «Байкала» — минимум в пять раз дороже.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.07.2025, 22:25
    Гость: шикарное соседство тем! Эта и рядышком

    "Стало известно, куда ушли деньги, выделенные для парка «Патриот»"

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