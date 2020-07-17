Крушинский Константин Николаевич: важные нюансы при покупке жилья в Монако

15:19

Купив недвижимость в Монако, инвестор получает освобождение от уплаты большинства налогов

Княжество Монако – не только райская красота с ее Лазурным берегом, роскошными яхтами, расположившимися в припортовой зоне, но и элитная недвижимость, купить которую, с одной стороны, очень легко, а с другой – не так-то и просто.

Руководитель агентства недвижимости в Монако Константин Крушинский рассказал о важных нюансах и подводных камнях, с которыми можно столкнуться при покупке недвижимости в Монако.

Мнение риэлтора Крушинского Константина Николаевича: сложности в получении ВНЖ

Карликовое государство Монако стало любимым местом миллионеров, которые охотно тратят в княжестве свои деньги и в конкурентной борьбе гонятся за возможностью купить здесь недвижимость.

Константин Крушинский уточнил, что из-за небольшой территории Монако на рынке недвижимости княжества очень редко появляются новые объекты.«Главный нюанс, с которым можно столкнуться при покупке недвижимости в Монако, – это ограниченное предложение как на вторичном, так и первичном рынках недвижимости», – отметил эксперт.

По его мнению, нехватку новых жилых и коммерческих комплексов, а также отсутствие предложений на рынке вторичной недвижимости, можно отнести к определяющим факторам высокой цены на объекты.

«В течение последних лет Монако продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтинге самого дорого жилья в мире. И это не удивительно – в этом роскошном княжестве все пестрит своей элитарностью и говорит о высококлассном уровне жизни. К тому же покупка жилья в Монако – это, прежде всего, выгодная инвестиция», – рассказывает эксперт.

Купив недвижимость в Монако, инвестор получает освобождение от уплаты большинства налогов и может претендовать на вид на жительство. Именно поэтому Монако часто называют налоговым раем, да и просто раем на земле, где все соткано из золота. Однако из-за ограниченного предложения на рынке купить в княжестве недвижимость получается совсем не у всех и далеко не всегда. Новые объекты здесь появляются крайне редко – раз в год, а то и реже. Вместе с тем старые объекты владельцы также продают неохотно.

Однако даже те счастливчики, которые купили жилье в Монако или взяли его в аренду на длительный срок, не всегда получают вид на жительство.

Крушинский Константин Николаевич уточнил, что для получения ВНЖ в Монако требуется не только приобрести недвижимость в княжестве, но и соответствовать нескольким требованиям. Хотя правительство страны не выдвигает ограничений по стоимости объектов, их площадь должна быть соразмерна количеству членов семьи. Именно поэтому проще всего арендовать жилье, а не покупать его.

Для получения ВНЖ в Монако нужно заключить договор аренды на жилье, сроком не менее чем на один год. Однако и этого будет недостаточно. Владелец имущества также должен открыть в одном из банков Монако счет и положить на него минимум 500 тысяч евро.

К дополнительным расходам оформления ВНЖ в Монако относятся: плата за консульский сбор, оформление договора медицинского страхования и сбор за получение карты вида на жительство.

При этом даже если все документы в порядке и на банковском счету достаточная сумма денег, в получении ВНЖ все же могут отказать. Поводом для этого может стать наличие судимости или предоставление ложной информации.

«Такие лица несут потенциальную угрозу для княжества, для которого репутация превыше всего. Поэтому контролирующие органы очень тщательно проверяют каждого претендента, и в случае несоответствия хотя бы одному требованию, откажут без всяких сомнений. Недостатка в претендетов нет, так что страна может позволить себе выбирать», – добавил Крушинский Константин Николаевич.

Учитывая перечисленные нюансы, следует понимать, что к покупке недвижимости в элитном княжестве Монако нужно подойти ответственно. Только так можно купить интересный объект, получить ВНЖ и наслаждаться всеми прелестями роскошной жизни княжества.