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В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за некачественные услуги ЖКХ

15:27 12.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

До конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 7.23 КоАП». Им предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей.

Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 15 до 30 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы Наталью Костенко.

«Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление», — сообщила Наталья Костенко.

По ее словам, ресурсоснабжающие организации таким образом выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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12.09.2020, 22:24
Гость: Андрей

Вообще-то, отключение отопления у всего дома как инструмент выбивания долга тянет как минимум на самоуправство. А если есть хороший адвокат, то и на вымогательство. А поскольку это делает организация, это автоматически можно квалифицировать как организованную группу. А это уже от 7 до 15 лет тюряги.
Один-два показательных приговора таким выбивалам долгов по максимуму, на 15 лет - и это отобьёт охоту у остальных к таким приёмам на пару десятков лет.
12.09.2020, 21:01
Гость: Точно.

К свиньям-собачкам. А то уже никто ничего не боится. Даже Вовочку.
12.09.2020, 20:11
Гость: макар

Обещать не значит жениться. Могут и увеличить штрафы. Работать только это не будет.
12.09.2020, 19:21
Гость: Ой, напугали то как?!

Теперь нам ещё и штрафы в тарифы включат?
12.09.2020, 18:22
Гость: ВИАВРПТА

А МОЖЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ И ОБОБЩЕСТВИТЬ????!!!!!
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