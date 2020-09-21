В России предложили разрешить снос любого жилья по программе реновации

12:17

Местные власти в России могут получить право принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму группой сенаторов и депутатов.

Документ предусматривает внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ в рамках комплексного развития территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости по всей России.

Фактически документ дает местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях "обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан".

Согласно документу, решение о включении в программу реновации может быть принято, если идею одобряют две трети собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов.

Предполагается, что программы реновации в регионах не потребуют расходов из федерального бюджета — финансирование должны находить местные власти.

Документ уже подвергся критике со стороны главы комитета Госдумы по жилищной политике Галины Хванской. По ее словам, в проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания.

"А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?", - прокомментировала она.

Также она сочла странным то, что жилой дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников пропорционально числу жилых помещений, тогда как при выходе из программы голоса собственников принимаются без отсылки к площадям.

Парламентарий предположила, что авторы законопроекта, указывая, что его реализация не потребует бюджетных расходов, рассчитывают обойти процедуру правительственного отзыва.