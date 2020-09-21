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В России предложили разрешить снос любого жилья по программе реновации

12:17 21.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Местные власти в России могут получить право принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму группой сенаторов и депутатов.

Документ предусматривает внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ в рамках комплексного развития территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости по всей России.

Фактически документ дает местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях "обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан".

Согласно документу, решение о включении в программу реновации может быть принято, если идею одобряют две трети собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. 

Предполагается, что программы реновации в регионах не потребуют расходов из федерального бюджета — финансирование должны находить местные власти.

Документ уже подвергся критике со стороны главы комитета Госдумы по жилищной политике Галины Хванской. По ее словам, в проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания.

"А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?", - прокомментировала она.

Также она сочла странным то, что жилой дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников пропорционально числу жилых помещений, тогда как при выходе из программы голоса собственников принимаются без отсылки к площадям.

Парламентарий предположила, что авторы законопроекта, указывая, что его реализация не потребует бюджетных расходов, рассчитывают обойти процедуру правительственного отзыва.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Недвижимость, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 19:51
Гость: Беглый

Вот оно как!
Я давно говорил, что эти хлопчики и Александровский сад вырубят, можно здорово заработать.
21.09.2020, 18:24
Гость: А я вообще всех ставлю на место

Стоит кому то чтото против меня подумать, я сразу узнаю это и принимаю превентивные меры, они теперь все даже думать про меня плохо боятся, только хорошо думают. За это я поощряю тех кто хорошо думает и не гажу им перед дверью. Но всех плохих людей я вижу с закрытыми глазами и в гробах, поэтому никто из них не хочет со мной связываться и обходит далеко и незаметно. Они мне даже денег предлагали чтобы их не наказывали, но я не беру. Мне плевать с высокой колокольни на их деньги, денег у меня полно, я могу даже квартиру в столице купить и переехать туда. А здесь меня знают и боятся.
21.09.2020, 18:05
Гость: Старый

Смотрю я, кремль сильно устарел. Даешь реновацию кремля!
21.09.2020, 17:52
Гость: Шило

Ну начните с Рублевки!
21.09.2020, 16:34
Гость: ABCD

Ага, наверное есть уже план элитной застройки Красной площади. И пускать туда будут "только белых людей" кто сможет доказать, что у него есть счета на Мальдивах и недвижимость в Флориде и Манхеттене.
Собянину апартаменты в соборе В.Блаженного быстренько сделают.
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