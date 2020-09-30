Что такое клининг?
Почему его нельзя заменить всем привычным словом уборка? И что же включает в себя понятие клининга?
Давайте разбираться.
Клининг – это приведение квартиры в совершенный вид и идеальный порядок профессиональными клининговыми службами. Основное отличие клининга от простой, даже «глубокой» уборки в том, что существуют высокие стандарты его проведения.
Специалисты, работающие в клининге, обязательно проходят предварительное обучение. Это обеспечивает их высокий профессионализм.
Клинеры используют специальные технологии, профессиональные чистящие средства и оборудование, которые предназначены для очищения той или иной поверхности.
Более того, профессиональный клининг значительно продлит срок службы мебели, сантехнике, люстрам, ковровым и напольным покрытиям.
Клининговыми услугами пользуются как владельцы бизнесов для очистки офисов, торговых центров, заводов, ресторанов, так и собственники квартир и домов.
Спектр услуг очень обширен.
Клинеры могут не только убраться внутри помещения, но также и помыть фасады здания, террасу, окна.
При необходимости и предварительной договорённости есть возможность использования альпинисткого оборудования при работах на большой высоте.
Клининг можно проводить как регулярно, так и разово. Фиксированной цены на услуги клинеров нет.
Цена на поддерживающую уборку двухкомнатной квартиры будет заметно отличаться от цены на уборку квартиры после ремонта.
Окончательную стоимость можно определить только после осмотра квартиры и определения объёма работ, а также индивидуальных пожеланий заказчика.
Качественный клининг необходим нам не только для эстетического удовольствия и аромата чистоты в нашем доме, но и для душевного спокойствия и равновесия.
А как мы знаем, место , где мы живём, очень сильно влияет на наше самочувствие и настроение.
Гораздо лучше доверить уборку профессионалам своего дела и увидеть превосходный результат, нежели потратить весь день и не добиться идеальной чистоты.
Поэтому качественный клининг – это необходимая услуга для каждого из нас!