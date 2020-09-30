Что такое клининг?

18:42

Очень часто мы встречаем слово «клининг» в нашей жизни

Почему его нельзя заменить всем привычным словом уборка? И что же включает в себя понятие клининга?

Давайте разбираться.

Клининг – это приведение квартиры в совершенный вид и идеальный порядок профессиональными клининговыми службами. Основное отличие клининга от простой, даже «глубокой» уборки в том, что существуют высокие стандарты его проведения.

Специалисты, работающие в клининге, обязательно проходят предварительное обучение. Это обеспечивает их высокий профессионализм.

Клинеры используют специальные технологии, профессиональные чистящие средства и оборудование, которые предназначены для очищения той или иной поверхности.

Более того, профессиональный клининг значительно продлит срок службы мебели, сантехнике, люстрам, ковровым и напольным покрытиям.

Клининговыми услугами пользуются как владельцы бизнесов для очистки офисов, торговых центров, заводов, ресторанов, так и собственники квартир и домов.

Спектр услуг очень обширен.

Клинеры могут не только убраться внутри помещения, но также и помыть фасады здания, террасу, окна.

При необходимости и предварительной договорённости есть возможность использования альпинисткого оборудования при работах на большой высоте.

Клининг можно проводить как регулярно, так и разово. Фиксированной цены на услуги клинеров нет.

Цена на поддерживающую уборку двухкомнатной квартиры будет заметно отличаться от цены на уборку квартиры после ремонта.

Окончательную стоимость можно определить только после осмотра квартиры и определения объёма работ, а также индивидуальных пожеланий заказчика.

Качественный клининг необходим нам не только для эстетического удовольствия и аромата чистоты в нашем доме, но и для душевного спокойствия и равновесия.

А как мы знаем, место , где мы живём, очень сильно влияет на наше самочувствие и настроение.

Гораздо лучше доверить уборку профессионалам своего дела и увидеть превосходный результат, нежели потратить весь день и не добиться идеальной чистоты.

Поэтому качественный клининг – это необходимая услуга для каждого из нас!