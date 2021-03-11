Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

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Глава правительства Михаил Мишустин дал распоряжение Минфину и Минстрою до 15 апреля представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Текст поручения премьер-министра был опубликован на сайте кабмина.

«Совместно с ЦБ представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, в том числе в части дифференцированного субсидирования процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам РФ, с учетом социально-экономического развития регионов», — говорится в документе.

Поручение было отдано после встречи Мишустина с членами совета палаты Совета Федерации.

Программа льготной ипотеки под 6,5% стартовала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии COVID-19. Изначально власти рассчитывали, что программа будет действовать до ноября того же года. Однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 14:58
    Гость: Парацельс

    Поймите, олухи, ипотека неразрывно связана с ценой на квартиры.
    Это сообщающиеся сосуды))
    Ипотеку как раз и снижают для того чтобы стабилизировать рынок.
    Потому что если начнут падать цены на квартиры, то это будет как костяшки домино.. они всех завалят (всю экономику))
    и тогда уже никакая ипотека не спасёт))

  2. 11.03.2021, 14:11
    Гость: хех

    Стоимость жилья выросла на 40%. Теперь нужно доплачивать покупателям, а он в кабалу загоняет.

  3. 11.03.2021, 14:00
    Гость: метод моментных наблюдений

    Заколебали уже своей заезженной пластинкой. Пиарят себе не уставая. Уже один раз снизили бы ипотеку и все. Нет будем каждые полгода кудахтать какие мы хорошие.

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