Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

13:04 11.03.2021

Глава правительства Михаил Мишустин дал распоряжение Минфину и Минстрою до 15 апреля представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Текст поручения премьер-министра был опубликован на сайте кабмина.

«Совместно с ЦБ представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, в том числе в части дифференцированного субсидирования процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам РФ, с учетом социально-экономического развития регионов», — говорится в документе.

Поручение было отдано после встречи Мишустина с членами совета палаты Совета Федерации.

Программа льготной ипотеки под 6,5% стартовала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии COVID-19. Изначально власти рассчитывали, что программа будет действовать до ноября того же года. Однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.