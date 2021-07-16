Причины установить водосчетчик
Как сократить их в 2021 году? В сегодняшней статье мы рассмотрим наиболее эффективный способ.
Специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на водосчетчики, представляющие собой компактные устройства. Размещаются они, как правило, в санузлах и ванных комнатах, а среди их основных преимуществ можно отметить следующие:
- потребитель платит исключительно за фактическое количество израсходованной воды, что в конечном счете позволяет значительность сберечь средства;
- позволяют сократить потери воды, что в сегодняшних условиях, когда особое внимание уделяется сохранению природных ресурсов, является, как никогда, актуальным. Многочисленные исследования показали, что счётчики – это исключительно польза для экологии.
Любой прибор учёта нуждается в периодической поверке: поверка счетчиков воды должна выполняться исключительно профессионалами: они располагают необходимыми знаниями, навыками, опытом, регулярно повышают свою квалификацию.
Где заказать поверку счётчиков ЖКХ?
В специализированной компании, которая давно и успешно присутствует в своей сфере, имеет все документы и лицензии, а также свой официальный сайт – это визитная карточка, на которой потенциальный заказчик может ознакомиться с актуальной информацией, с расценками на предоставляемые услуги и сразу же заказать интересующие. Поверка в Балашихе аккредитованной компанией должна производиться один раз в 5-6 лет: о точных сроках расскажет специалист.
Поверка счётчиков состоит из определенных последовательных этапов, ни один из которых не должен быть упущен: для начала мастер производит визуальную оценку прибора учёта и убеждается в отсутствии внешних механических повреждений. После этого с помощью специального оборудования производится поверка соответствия счётчика всем нормативам и стандартам. Процедура занимает всего 5-10 минут, после чего заявителю выдается подтверждающий документ.
Кто заказывает установку и поверку счетчиков сегодня?
Это не только физические лица, но и владельцы организаций и предприятий разных сфер и отраслей, заводы, цеха, офисы, коммерческие объекты. Ознакомиться с актуальными расценками на поверку счётчиков воды в любое время можно на сайте метрологической службы МИРА в Москве, имеющей государственную аккредитацию.
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