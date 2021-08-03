Минстрой предложил крупным девелоперам ввозить мигрантов сообща

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Крупные строительные компании и группы могут объединять усилия, чтобы ввозить на стройки иностранных рабочих, сообщил замминистра строительства Александр Ломакин. 

По данным Минстроя, в строительной отрасли сейчас не хватает примерно 3 млн работников, дефицит возник из-за пандемии и закрытия границ.

Усилия по ввозу мигрантов, по словам Ломакина, позволят закрыть дефицит рабочей силы частично, не на 100%, но эту работу все равно нужно проводить, пишет "Интерфакс".

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин в середине июля говорил, что крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса своих иностранных работников и пока имеют право использовать разработанный алгоритм для ввоза рабочей силы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2021, 07:25
    Гость: Макар

    /5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки//
    Ахренеть! Это значит, отнять работу у 5 млн российских граждан.
    Ах, да! Эти граждане сами не хотят бесплатно работать...ну, это уже их проблемы...

  2. 04.08.2021, 07:14
    Гость: такс

    Кто до 65 лет на стройке будет горбатится если есть к примеру Россгвардия там на пенсию с 45 лет

  3. 04.08.2021, 07:12
    Гость: .

    При таком подходе и их замещении мигрантами в стране скоро не будет своих строителей.

  4. 04.08.2021, 07:12
    Гость: такс

    В сельском хозяйстве уже изгнали местных а мигранты требуют от 3 х до 5 тысяч в день

  5. 04.08.2021, 07:02
    Гость: Штурман

    Россия капстрана где завоз дешевой рабсилы служит интересам капиталистов для снижения зарплат коренным жителям и получения больше прибыли за счет ее экономии. Поэтому высшие чиновники всегда за гастербайтеров так как главная цель самого правительства РФ это обслуживание интересов капиталистов,а интересы остальных 92% россиян уже вторичны. Гастербайтерами недовольны все кроме тех кто наживается на оплате их довольного тяжелого труда. Кроме того стоит вопрос на каких стройках они работают и я что-то не слышал чтобы они работали на строительстве промышленных предприятий и других строек объектов реального производства. Они в основном работают в жилищном строительстве и объектах непроизводственной сферы строящихся в крупных городах где сокращается производство,но зато растет сфера услуг.

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