Минстрой предложил крупным девелоперам ввозить мигрантов сообща
Крупные строительные компании и группы могут объединять усилия, чтобы ввозить на стройки иностранных рабочих, сообщил замминистра строительства Александр Ломакин.
По данным Минстроя, в строительной отрасли сейчас не хватает примерно 3 млн работников, дефицит возник из-за пандемии и закрытия границ.
Усилия по ввозу мигрантов, по словам Ломакина, позволят закрыть дефицит рабочей силы частично, не на 100%, но эту работу все равно нужно проводить, пишет "Интерфакс".
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин в середине июля говорил, что крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса своих иностранных работников и пока имеют право использовать разработанный алгоритм для ввоза рабочей силы.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
/5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки//
Ахренеть! Это значит, отнять работу у 5 млн российских граждан.
Ах, да! Эти граждане сами не хотят бесплатно работать...ну, это уже их проблемы...
Кто до 65 лет на стройке будет горбатится если есть к примеру Россгвардия там на пенсию с 45 лет
При таком подходе и их замещении мигрантами в стране скоро не будет своих строителей.
В сельском хозяйстве уже изгнали местных а мигранты требуют от 3 х до 5 тысяч в день
Россия капстрана где завоз дешевой рабсилы служит интересам капиталистов для снижения зарплат коренным жителям и получения больше прибыли за счет ее экономии. Поэтому высшие чиновники всегда за гастербайтеров так как главная цель самого правительства РФ это обслуживание интересов капиталистов,а интересы остальных 92% россиян уже вторичны. Гастербайтерами недовольны все кроме тех кто наживается на оплате их довольного тяжелого труда. Кроме того стоит вопрос на каких стройках они работают и я что-то не слышал чтобы они работали на строительстве промышленных предприятий и других строек объектов реального производства. Они в основном работают в жилищном строительстве и объектах непроизводственной сферы строящихся в крупных городах где сокращается производство,но зато растет сфера услуг.