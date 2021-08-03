Минстрой предложил крупным девелоперам ввозить мигрантов сообща

19:10 3.08.2021

Крупные строительные компании и группы могут объединять усилия, чтобы ввозить на стройки иностранных рабочих, сообщил замминистра строительства Александр Ломакин.

По данным Минстроя, в строительной отрасли сейчас не хватает примерно 3 млн работников, дефицит возник из-за пандемии и закрытия границ.

Усилия по ввозу мигрантов, по словам Ломакина, позволят закрыть дефицит рабочей силы частично, не на 100%, но эту работу все равно нужно проводить, пишет "Интерфакс".

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин в середине июля говорил, что крупные строительные компании готовы оплатить вакцинацию от коронавируса своих иностранных работников и пока имеют право использовать разработанный алгоритм для ввоза рабочей силы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года.