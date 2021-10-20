Доля свободных офисов в Москве достигла минимума за 14 лет

09:53 20.10.2021

Доля свободных офисных площадей в Москве по итогам третьего квартала 2021 года составила 8,2%, пишет РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании CBRE.

По данным экспертов, данный показатель является рекордно низким за последние 14 лет. В частности, в 2007 году доля вакантных офисных площадей составляла 4,8%.

Отмечается, что в ценовом сегменте помещений класса А доля свободных площадей по итогам квартала достигла 8,7%. В классе В этот показатель составляет 8%. В начале года показатели были, соответственно, 12,2% и 10,6%.

«Объем доступных помещений сократился во всех субрынках Москвы. Наибольшее снижение было зарегистрировано в «Москва-Сити» (с 6,8% во втором квартале до 3,9% в третьем) и в Ленинградском деловом районе (с 9,7% до 5,4%)», — отмечается в обзоре.

Поясняется, что снижение связано с оживлением спроса на офисные помещения при невысоких темпах вывода новых объектов, где можно купить или арендовать площади.

В конце 2021 года, по прогнозам компании, средний показатель по столичному рынку составит 8,5%.