Доля свободных офисов в Москве достигла минимума за 14 лет

Доля свободных офисных площадей в Москве по итогам третьего квартала 2021 года составила 8,2%, пишет РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании CBRE.

По данным экспертов, данный показатель является рекордно низким за последние 14 лет. В частности, в 2007 году доля вакантных офисных площадей составляла 4,8%.  

Отмечается, что в ценовом сегменте помещений класса А доля свободных площадей по итогам квартала достигла 8,7%. В классе В этот показатель составляет 8%. В начале года показатели были, соответственно, 12,2% и 10,6%.

«Объем доступных помещений сократился во всех субрынках Москвы. Наибольшее снижение было зарегистрировано в «Москва-Сити» (с 6,8% во втором квартале до 3,9% в третьем) и в Ленинградском деловом районе (с 9,7% до 5,4%)», — отмечается в обзоре.

Поясняется, что снижение связано с оживлением спроса на офисные помещения при невысоких темпах вывода новых объектов, где можно купить или арендовать площади.

В конце 2021 года, по прогнозам компании, средний показатель по столичному рынку составит 8,5%.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Зеленский – ничто, Россия – глобальный игрок, а от США конструктива ждать не стоит: ощущения от визита Нуланд в Москву
«Это война»: на фоне забастовок в США, Италии и протестов по всему миру песня против принуждения к вакцинации вошла в топ-10 iTunes
Родители Москвы собирают подписи против тестов на COVID-19 в школах
Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта
Избранное
«Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнётся с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов»
История русской елки
Кто есть кто в белорусской оппозиции: Ольга Карач - «пророссийская» замена Тихановской
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
Подбор ткани для создания уюта в интерьере. Советы
«Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими "галошами"»
Итоги II Международной премии «Чистый звук», 3 сентября, «Школа современной пьесы»
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Пожинаем плоды «святых девяностых»: куда бежать от безденежья?
Корабль «Арии» обрел свою гавань с расширенной командой