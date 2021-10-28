Госдума не поддержала идею освободить ветеранов ВОВ от оплаты услуг ЖКХ

© KM.RU, Алексей Белкин

Партии «Единая Россия» и «Новые люди» в Госдуме не поддержали предложение депутата от ЛДПР Андрея Кузьмина освободить ветеранов Великой Отечественной войны от всех коммунальных платежей и взносов на капремонт. Инициативу поддержали КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», сообщает Инфо24.

За предложение представителя ЛДПР проголосовали 110 человек: 53 из 57 депутатов от КПРФ, 20 из 23 представителей ЛДПР и 26 из 28 эсеров.

При этом инициативу всё же поддержали 10 единороссов. 7 представителей ЕР выступили «против», еще 297 не голосовали, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина. 12 из 14 членов фракции «Новые люди» воздержались, двое — не голосовали.

В итоге не удалось набрать необходимое для кворума количество голосов из-за отказа большинства единороссов от голосования. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.10.2021, 20:51
    Гость: Коган Крымлёввский

    таки иих отцы и деды все в ЧК и НКВД
    Народ гнобили по Сталинским указам. Иначе как бы они сегодня депутатами стали бы?

  4. 28.10.2021, 20:31
    Гость: ага

    щассс. Уже детей войны осталось немного, не то что ветеранов. Закон бы не работал . Но даже сам факт существования такого закона на бумаге отвергается "слугами народа". Льготы, зарплаты, премии, награды и звания... нужны тем кто у кормушке и живой.

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