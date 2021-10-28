Госдума не поддержала идею освободить ветеранов ВОВ от оплаты услуг ЖКХ

12:27 28.10.2021

Партии «Единая Россия» и «Новые люди» в Госдуме не поддержали предложение депутата от ЛДПР Андрея Кузьмина освободить ветеранов Великой Отечественной войны от всех коммунальных платежей и взносов на капремонт. Инициативу поддержали КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», сообщает Инфо24.

За предложение представителя ЛДПР проголосовали 110 человек: 53 из 57 депутатов от КПРФ, 20 из 23 представителей ЛДПР и 26 из 28 эсеров.

При этом инициативу всё же поддержали 10 единороссов. 7 представителей ЕР выступили «против», еще 297 не голосовали, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина. 12 из 14 членов фракции «Новые люди» воздержались, двое — не голосовали.

В итоге не удалось набрать необходимое для кворума количество голосов из-за отказа большинства единороссов от голосования.