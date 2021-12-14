Перечень документов для получения ЗОС в Москве

23:25 14.12.2021

Заключение о соответствии – это расшифровка ЗОС в строительстве.

Его наличие означает, что надзорное ведомство оценило характеристики объекта и подтвердило, что он соответствует требованиям проектной документации, техрегламентов и Градостроительного кодекса, санитарно-гигиеническим, экологическим и другим утвержденным стандартам.

Другими словами, ЗОС подтверждает, что здание построено согласно актуальным законодательным нормативам. Без этого документа невозможно получить разрешение на ввод сооружения в эксплуатацию.

Условия выдачи ЗОС

Для получения заключения о соответствии необходимо контролировать, чтобы строительство или реконструкция сооружения была организована согласно актуальным законодательным стандартам. Данный факт следует зафиксировать в акте итоговой проверки.

Выдача заключения возможна только для зданий, которые соответствуют:

нормам безопасности;

утвержденным проектным решениям;

градостроительному плану, который был одобрен контрольным ведомством;

разрешению на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;

категории разрешенного использования территории.

Любые отклонения должны быть законодательно обоснованы. При выявлении нарушений получить ЗОС можно только после устранения замечаний.

Схема получения ЗОС в строительстве в Москве

После получения итогового акта проверки, необходимо:

заполнить и зарегистрировать электронное заявление в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте мэра Москвы;

дождаться рассмотрения заявки в течение 5 дней;

ЗОС или мотивированный отказ будет направлен в электронном формате в личный кабинет пользователя.

Если необходимо получить бумажный экземпляр ЗОС в строительстве, после рассмотрения заявления следует обратиться в службу «единого окна» с паспортом и доверенностью от застройщика.

Запрашивать ЗОС могут юридические и физические лица. Услуга предоставляется безвозмездно, государственную пошлину оплачивать не нужно.

Какие документы потребуются для получения заключения?

Чтобы получить ЗОС в Москве, папка и состав документов должны быть предоставлены в надзорное ведомство в полном объеме и корректно заполнены.

Потребуются следующие данные:

оригинал акта итоговой проверки, в котором указано, что возведенный или реконструированный объект соответствует всем необходимым требованиям;

оригинал извещения об окончании строительных, ремонтных работ и реконструкции;

оригинал заявления на получение заключения.

Отсутствие одного документа или некорректное заполнение может стать причиной отказа в выдаче ЗОС. После исправления ошибок можно подать повторное заявление.

Отказ в выдаче ЗОС

Контрольное ведомство может направить мотивированный отказ в выдаче заключения по двум причинам: здание не соответствует установленным требованиям или отсутствует акт итоговой проверки. Теоретически, отрицательный ответ также может быть поступить, если некорректно заполнено заявление.

Предоставить недостающие документы и внести исправления в заявку – недолго. После этого необходимо снова зарегистрировать заявление и ждать его рассмотрения в течение 5 дней.

Сложнее обстоит дело в ситуации, когда здание не отвечает нормам безопасности, градостроительным стандартам или проектным решениям. В этом случае может уйти много времени на устранение замечаний и повторное прохождение итоговой проверки. Ускорить процесс поможет законное обоснование отступлений от техрегламента и требований проектной документации. Но это не всегда возможно.

Как избежать проблем с получением ЗОС?

Чтобы без проблем получить заключение о соответствии и разрешение на ввод здания в эксплуатацию, необходимо все процессы, начиная с первых этапов строительства, организовать по закону:

выполнить инженерные изыскания и другие необходимые исследовательские мероприятия на строительном участке по методике;

разработать проектно-сметную документацию с учетом особенностей земельного участка, федеральных и муниципальных требований, функционального назначения объекта, пожеланий заказчика;

контролировать монтажно-строительные и ремонтные работы, следить, каждый этап был организован в соответствии с утвержденной проектной документацией, а отступления были целесообразны и обоснованы.

Главная задача и сложность для будущего владельца здания – найти ответственных квалифицированных исполнителей, которые выполнят все работы в строгом соответствии с законом.

О том, как контролировать качество проектной документации и материалов инженерных изысканий, в какие профильные фирмы обращаться за помощью, как без проблем получить ЗОС с первого раза, можно узнать в блоге компании «Департамент».