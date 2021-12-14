Перечень документов для получения ЗОС в Москве
Его наличие означает, что надзорное ведомство оценило характеристики объекта и подтвердило, что он соответствует требованиям проектной документации, техрегламентов и Градостроительного кодекса, санитарно-гигиеническим, экологическим и другим утвержденным стандартам.
Другими словами, ЗОС подтверждает, что здание построено согласно актуальным законодательным нормативам. Без этого документа невозможно получить разрешение на ввод сооружения в эксплуатацию.
Условия выдачи ЗОС
Для получения заключения о соответствии необходимо контролировать, чтобы строительство или реконструкция сооружения была организована согласно актуальным законодательным стандартам. Данный факт следует зафиксировать в акте итоговой проверки.
Выдача заключения возможна только для зданий, которые соответствуют:
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нормам безопасности;
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утвержденным проектным решениям;
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градостроительному плану, который был одобрен контрольным ведомством;
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разрешению на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;
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категории разрешенного использования территории.
Любые отклонения должны быть законодательно обоснованы. При выявлении нарушений получить ЗОС можно только после устранения замечаний.
Схема получения ЗОС в строительстве в Москве
После получения итогового акта проверки, необходимо:
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заполнить и зарегистрировать электронное заявление в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте мэра Москвы;
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дождаться рассмотрения заявки в течение 5 дней;
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ЗОС или мотивированный отказ будет направлен в электронном формате в личный кабинет пользователя.
Если необходимо получить бумажный экземпляр ЗОС в строительстве, после рассмотрения заявления следует обратиться в службу «единого окна» с паспортом и доверенностью от застройщика.
Запрашивать ЗОС могут юридические и физические лица. Услуга предоставляется безвозмездно, государственную пошлину оплачивать не нужно.
Какие документы потребуются для получения заключения?
Чтобы получить ЗОС в Москве, папка и состав документов должны быть предоставлены в надзорное ведомство в полном объеме и корректно заполнены.
Потребуются следующие данные:
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оригинал акта итоговой проверки, в котором указано, что возведенный или реконструированный объект соответствует всем необходимым требованиям;
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оригинал извещения об окончании строительных, ремонтных работ и реконструкции;
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оригинал заявления на получение заключения.
Отсутствие одного документа или некорректное заполнение может стать причиной отказа в выдаче ЗОС. После исправления ошибок можно подать повторное заявление.
Отказ в выдаче ЗОС
Контрольное ведомство может направить мотивированный отказ в выдаче заключения по двум причинам: здание не соответствует установленным требованиям или отсутствует акт итоговой проверки. Теоретически, отрицательный ответ также может быть поступить, если некорректно заполнено заявление.
Предоставить недостающие документы и внести исправления в заявку – недолго. После этого необходимо снова зарегистрировать заявление и ждать его рассмотрения в течение 5 дней.
Сложнее обстоит дело в ситуации, когда здание не отвечает нормам безопасности, градостроительным стандартам или проектным решениям. В этом случае может уйти много времени на устранение замечаний и повторное прохождение итоговой проверки. Ускорить процесс поможет законное обоснование отступлений от техрегламента и требований проектной документации. Но это не всегда возможно.
Как избежать проблем с получением ЗОС?
Чтобы без проблем получить заключение о соответствии и разрешение на ввод здания в эксплуатацию, необходимо все процессы, начиная с первых этапов строительства, организовать по закону:
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выполнить инженерные изыскания и другие необходимые исследовательские мероприятия на строительном участке по методике;
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разработать проектно-сметную документацию с учетом особенностей земельного участка, федеральных и муниципальных требований, функционального назначения объекта, пожеланий заказчика;
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контролировать монтажно-строительные и ремонтные работы, следить, каждый этап был организован в соответствии с утвержденной проектной документацией, а отступления были целесообразны и обоснованы.
Главная задача и сложность для будущего владельца здания – найти ответственных квалифицированных исполнителей, которые выполнят все работы в строгом соответствии с законом.
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